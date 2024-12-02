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▲黃子韜（右）和徐藝洋領證結婚。（圖／翻攝自黃子韜微博）

黃子韜和徐藝洋今年7月公開戀情，今（2）日在微博官宣領證結婚了！黃子韜曬出與徐藝洋的合照，寫下「目標已達成」，徐藝洋則開心喊，「想談一場以結婚為目的的戀愛」，搭配愛心符號，幸福又甜蜜。前EXO成員黃子韜，過去和旗下女藝人徐藝洋緋聞不斷，不過雙方一直到今年7月才公開戀情，黃子韜之前也公開自己浪漫求婚徐藝洋的片段，閃瞎一票粉絲，而求婚成功的他，近日也被粉絲追問什麼時候要舉辦婚禮，黃子韜也鬆口回應：「明年吧！」更開心表示要邀請粉絲入席。而今兩人在微博官宣領證結婚，也湧入一票粉絲祝福。回顧黃子韜當時浪漫求婚的場景，現場除了粉色鮮花外，還有城堡裝飾、鋪著粉色地毯的階梯，畫面看起來相當唯美、浪漫。黃子韜更是以一身純白西裝現身，緩緩牽著戴眼罩的徐藝洋入場，等徐藝洋拿下眼罩後就深情告白：「從妳走進我生命裡，決定陪著我的時候，我就心裡其實早就已經有了最好的答案。」最後在徐藝洋點頭後兩人更是相擁親吻，幾乎是強制給粉絲餵糖。