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▲王柏傑（左）過去曾和柯佳嬿（右）相戀2年，不過後續因王柏傑酗酒、鬧自殘而分手。（圖／王柏傑、柯佳嬿臉書）

▲謝欣穎（左）和梁士華（右）相戀整整7年，但男方卻在婚禮前45天被謝欣穎抓到偷吃。（圖／謝欣穎 臉書）

▲謝欣穎（左）和王柏傑（右）自2021年3月大方認愛，小倆口時常透過社群平台隔空放閃，感情備受外界看好。 （圖／IG nikki_hsieh、pochiehwang）

王柏傑和謝欣穎分手！今年35歲的王柏傑和大4歲的謝欣穎姐弟戀已經穩定交往3年多，不過近日卻爆出分手疑雲，據悉女方還搬離兩人愛巢，震驚演藝圈，雖然雙方都未給出正面回應，不過謝欣穎在原定的公開活動上臨陣脫逃，也讓外界對這對CP破局的傳言甚囂塵上，回顧兩人過往情史，王柏傑過去曾為舊愛柯佳嬿酗酒、搞自殘，謝欣穎則是曾抓包7年男友劈腿，還在家中找到小三的內衣，讓她果斷和男方切八段，兩方各自的舊戀情可說是同八點檔一樣精彩。王柏傑過去曾和多位女星傳出緋聞，其中現為坤達老婆的柯佳嬿就是其中一位，據悉王柏傑和柯佳嬿愛的死去活來，柯佳嬿還曾對外喊話：「世界末日前都不會分手。」不過兩人的「世界末日」似乎就發生在王柏傑開始酗酒之後。根據柯佳嬿2015年在《康熙來了》上的爆料，當時王柏傑在喝完酒後時常情緒失控，最高紀錄一週7天喝4天，讓柯佳嬿萌生分手念頭，沒想到王柏傑竟以割腕自殘威脅，還因此鬧上新聞版面，也正因如此，柯佳嬿和王柏傑這段末日戀情，僅維持短短2年就畫下句點。倒帶謝欣穎的情史，過去她曾和潮牌主理人梁士華相戀整整7年，兩人當時已經論及婚嫁，準備在2016年底結婚，不過謝欣穎卻在婚禮前45天抓包梁士華偷吃，還在梁士華的家中發現了其他女人的內衣，讓她選擇快刀斬亂麻，取消婚約，並對外宣告不嫁了，隨後便和認識10年的圈外好友在一起，不過僅維持1年多就結束，後續便和王柏傑展開3年的戀情，情路相當坎坷。而回顧近日謝欣穎和王柏傑的風波，外界原先以為兩人戀情告吹一事只是捕風捉影的訊息，怎料今（2）日稍早謝欣穎透過經紀人發聲，「我現在很好，心情也很平靜，謝謝大家關心。」不僅迴避分手問題，也絲毫未提及深愛3年的王柏傑，更缺席原定的公開活動；至於王柏傑則同樣由經紀人發聲表示：「沒聽說過！」不過王柏傑昨（1）日在社群上曬出兩人飼養的愛犬，並在貼文底下寫上「MISS U」，幾乎坐實分手消息，也讓外界感到不勝唏噓。