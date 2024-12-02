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▲公車司機路上進行指差確認。（圖／交通部）

為保護行人安全，推廣停讓文化，交通部長陳世凱今（2）日直接到在台中市路口瞭解稽查及大客車停讓行人落實情形，並於監理站發布「在遺憾之前，把路讓給人」宣導影片，同時邀請優良駕駛陳俊誠分享路上停讓內心的感受。陳世凱表示，不論是內政部、交通部及地方政府正持續積極辦理行人交通安全設施的改善工作，包括校園周邊、易肇事路口改善、行人穿越道退縮、增設庇護島、建置行人早開及專用行人時相、檢討行人安全相關規範…等；然而，除改善基礎硬體設施外，軟體層面知識養成及形塑優良文化更是重要任務之一。為強化駕駛知能及深化「停讓文化」，交通部推出「在遺憾之前，把路讓給人」影片，陳世凱也親自說明影片所要傳達的理念，影片以穿越時空手法進行詮釋，劇中的主角是我們每一個人人生的縮影，在不同人生階段扮演著不同的用路人，曾是行人，也是駕駛人。透過「我們會是每一種用路人」的視角，提醒大家多一分理解及尊重，進而形塑友善的停讓文化，共同營造一個安全的用路環境。陳部長強調，錯誤用路行為會造成憾事，時光無法倒帶，呼籲我們都從現在做起「在遺憾之前 把路讓給人」，一同守護道路交通安全。停讓政策有賴所有駕駛人落實執行，服務於台中客運307線的陳俊誠現身說明親身感受，陳先生曾獲頒交通部金安獎及台中市優良駕駛員(金運獎)，他樂於工作，具有高度服務熱忱，駕駛過程中，認真執行指差確認並停讓行人，因為他認為每個人都會是行人，更可能是你我愛的人。交通部進一步說明，陳先生常獲得乘客來信表揚，以人為本的服務，肯定他以乘客優先，特別關注身障人士及行動不便的長者等，把乘客當成自己親友主動貼心協助。陳世凱關心大客車停讓行人之落實情形，特別在臺中市進化北路與北屯路口會同相關單位視察現場稽查，透過現地觀察瞭解駕駛行為，發現車輛停讓行人政策的成效有逐步顯現，鼓勵大家持續落實停讓，期盼由點、線至面向外蔓延，營造更安全的道路環境。