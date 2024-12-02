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屏東縣環保意識的提升，為了讓民眾更加了解環境保護的必要性，屏東縣檢驗中心舉辦了一次獨特的「聞臭及簡易水質檢測體驗營」。在這場活動中，參與者不僅能親身體驗聞臭的過程，還能進一步了解水質檢測的重要性，這一切都發生在縣檢驗中心的聞臭室和實驗室裡。此次活動吸引了20位來自屏東縣環境巡守隊的志工參加，透過三個實作單元，志工們深入了解了巡守工作中的各項流程，並學習如何及時通報環保局，以便針對發現的問題進行後續檢測。一位志工表示，她對檢驗中心的嚴謹品管制度感到驚艷，這讓她的巡守工作充滿了責任感與使命感。而在參觀實驗室之後，志工們對於醫學、微生物、環境及食品檢測的運作有了更深的認識，滿載而歸的他們將分享這些寶貴的經驗與其他志工。檢驗中心主任張菊香指出，屏東縣檢驗中心是全國唯一結合環境、食品衛生、醫學及濫用藥物檢驗的公務機關，除了受理屏東縣政府各單位的稽查樣品檢驗外，並為屏東縣民的家庭用地下水、農漁民的農漁產品提供優質的檢驗服務，讓縣民用得放心、吃得安心。