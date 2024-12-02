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第一金控今（2）日舉行今（2024）年第3季法人說明會，並公布前3季受惠於各子公司獲利成長，合併稅後淨利208.08億元，年增9.4％，每股稅後盈餘（EPS） 為1.48元。至於明年股利發放會不會比今年多？第一金強調，如果今年獲利創新高，理論上過去政策股利都會往上加，即便考量系統性重要銀行（D-SIBs）資本適足率要求，原則希望至少配發率不要低於今年水準，如果現金股利沒增加，也許在股票股利會考慮加碼，實際金額還是要以最後實際決算及資本規劃考量。第一金控旗下子公司第一銀行前3季純益為194.43億元，年增7.9%，其他子公司包括證券、投信、人壽等加總純益為18.8億元，年增12.8%。今年前3季銀行的淨收益為484.45億元，年增8.2%，其中，淨手續費收入在財管業務動能延續下達88.79億元，年增33.1%，金融商品收益則因SWAP交易表現超越預期達179.06億元，年增14.5%，至於淨利息收入則因資金成本上漲而減少。截至今年9月底，銀行放款年增率達7%，主要來自房貸及大企業之成長，年增率分別為15.7%、15%，在央行緊縮信用政策逐步發酵與基期墊高影響下，預期未來房貸業務趨緩，銀行將轉向衝刺中小企業與外幣貸款業務，目前資產品質穩定，逾放比保持0.18%，覆蓋率增至769.77%。對於明年展望，第一金指出，美國大選底定後，大環境持續由人工智慧經濟、去全球化風潮下的供應鏈重組及調薪、股市上漲所刺激的個人消費所主導，而美國聯準會9月以來的降息措施，中國刺激景氣財政計畫，台灣開徵碳費等，與川普重返白宮及共和黨完全執政下之美國政經政策走向，對全球經濟成長、資本流動與地緣政治之交錯影響，也將使2025年動盪難免。至於明年股利發放是否會超過今年金額？第一金表示，如果今年獲利有機會創新高，理論上過去政策股利都是往上加，但明年也要符合D-SIBs的資本適率要求，目前還沒真正結算或估算明年股利政策，原則上希望最少配發率不要低於今年水準，金額部分會再加以考慮，這2年現金股利配發率有50%以上，前2年大概51%。第一金進一步補充說明，金控股利政策，主要考量搭配盈餘每年成長及預期未來業務需求，在現金股利之外，再搭配股票股利，但也要考慮未分配盈餘稅成本負擔，得綜合考量，如果獲利有成長，現金股利會考慮增加，如果現金股利沒增加，股票股利也會考慮加碼，只是實際金額就是要實際決算時及整個資本規劃考量。此外，第一金也預期，由於美國通膨已落入2%目標區，新任總統川普上任後，即使降息沒那麼積極，但仍還是會降，台灣則沒有降息的可能。