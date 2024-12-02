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▲民進黨議員們秀出來自台中大甲的台灣本土帆布包。（圖／記者顏幸如攝，2024.12.02）

▲台中市議員陳淑華透露，自己是「一帆布包」的愛用者。（圖／家長提供，2024.12.02）

總統賴清德先前接見台灣12強棒球冠軍隊時，親自將一個帆布包送給台灣隊長陳傑憲，引起各界好奇，台中市議員陳淑華指出，自己也是該老牌帆布包的愛用者，簡約風格非常百搭，可惜很少人知道來自台中大甲，市政府推廣文創商品要加油。該業者今年甫獲iF國際設計獎，還在粉絲頁分享台灣隊獲世界冠軍的喜悅，強調身為台灣人，真的是非常值得驕傲的事。台灣隊勇奪2024年世界12強棒球賽冠軍，總統賴清德、副總統蕭美琴上月26日在總統府接見代表團成員，賴清德致贈三項禮物，由陳傑憲代表接受，包含台灣造型的兩用枕、帆布包，及印有「未來做總統」字樣的小孩子包屁衣，鼓勵年輕選手趕快結婚生子；台灣代表隊則回贈全隊的簽名球給賴清德。台中市民進黨議員謝家宜、陳淑華、陳俞融、陳雅惠、蕭隆澤今（2）日聯合質詢時，指台中市自2021年推動TCOD計畫，每年挹注260萬元，但118種商品平均月點擊率僅171次，並舉例TCOD網站小篇幅介紹「一帆布包」，大眾卻因日前總統賴清德親自將布包產品送給台灣隊長陳傑憲，才認識到這個來自台中大甲的產品，希望市府多推廣在地文創，別讓外地人覺得，台中只有珍珠奶茶。陳淑華的說法讓在場者眼睛一亮，會後向她打聽這家布包業者，陳淑華接連秀出好幾個款式，表示業者是有故事的台灣老品牌，累積40幾年包袋工藝技術，第2代加入簡約創新設計，從原料端開始全程在地生產，將帆布溫暖扎實又耐用的感受帶給各世代使用者，一起認識台灣工藝的美好。「一帆布包」今年獲得國際 iF 設計獎，業者透露小時候曾是職棒迷，經歷假球案的打擊與棒球漸行漸遠，直到去大巨蛋看了台韓戰，激起內心棒球魂，接著努力搶票飛往東京，現場見證陳傑憲轟出全壘打，邊跑壘邊在胸前比劃的畫面，激動到淚眼模糊。業者在粉絲頁分享獲選台灣隊禮物的榮耀與喜悅，「看到自家的包包在兩位台灣隊長手中傳遞著，胸中的感動彷彿要滿溢出來」，並指這次比賽不只是冠軍殊榮，還有更多更多的情感建立，身為透過自身魅力廣結善緣的國家、身為愛台灣的品牌、身為台灣人，真的是非常值得驕傲的事。