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▲「紅毛港鄉親回娘家」活動內容豐富多彩，重現漁村生活景象。（圖／高市府文化局提供）

一年一度的「紅毛港鄉親回娘家」將於12月8日在紅毛港文化園區盛大登場。活動內容豐富多彩，從傳統技藝展示到捕撈生活導覽，還特別規劃新船下水灑糖儀式，重現漁村生活景象。更邀請六組知名藝人輪番獻唱，而今年首次推出的烏魚饗宴辦桌，也將於當日晚上熱鬧開席。高市府文化局局長王文翠表示，紅毛港是見證高雄港區發展的重要地標，擁有四百多年的歷史軌跡與人文故事。文化局希望透過每年的「紅毛港鄉親回娘家」活動，結合音樂表演、當地小吃與歷史導覽，讓更多市民了解這片土地的獨特魅力。紅毛港文化園區今年首次推出的烏魚饗宴百桌座位在開放不久即爆滿，成為活動一大亮點。紅毛港文化協會理事長洪榮華提到，先民因追捕成群烏魚而定居於此，今年透過「烏魚大餐」，讓大家得以體驗早期紅毛港村落對於烏魚產業文化的重視，並展現漁村的繁盛歷史與這片土地的深厚文化內涵。今年活動不僅邀請金曲歌手與實力派藝人參與，還推出深受期待的烏魚饗宴，讓民眾在愉悅氛圍中享受漁村文化的多樣面貌。文化局也特別提醒，民眾可搭乘文化遊艇從棧貳庫碼頭出發，單程約40分鐘，船上安排專業導覽解說，沿途欣賞高雄港景與特色船舶，票券提供單人、雙人及四人優惠組合，詳情可洽棧貳庫文化遊艇售票處。園區內還有多處亮點，包括觀海平台最佳角度觀賞「大船入港」與「魔幻懸日」美景；戶外展示區呈現台灣建築史縮影，而天空步道則成為登高眺望高雄港的熱門地標，歡迎民眾登高遠眺，享受紅毛港的獨特風情。有關紅毛港文化園區、文化遊艇相關資訊請上臉書或官網查詢。