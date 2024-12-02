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▲杰威爾音樂日前在臉書上公告，將開放視野遮蔽區。（圖／杰威爾音樂 臉書）

亞洲流行天王周杰倫（周董）12月5日至12月8日將在台北大巨蛋連續開唱4天，而今（2）日士林地檢署表示，先前查扣到的不法黃牛票都會以原價釋出，讓周杰倫的粉絲相當期待可以開打「敗部復活戰」，但稍早拓元售票系統回應，這些票券已經在之前陸續清票的時候賣完，讓粉絲期待落空，對此有網友指出，這些扣押黃牛票全在11月2日杰威爾音樂釋出的「部份視線遮蔽區加開門票公告」中賣完。日前士林地檢署逮捕一名邱姓嫌犯涉嫌販售黃牛票，因此查扣了邱嫌手上以不法手段持有的所有演唱會門票，表示會以原價售出給歌迷，賣出款項將入國庫保管，後續依法聲請法院沒收。讓不少歌迷瘋狂敲碗拓元釋票時間，但稍早拓元售票系統回應：「因為偵查不公開，詳細的內容包含日期與張數不便透露，一切遵照檢察官的指示辦理，票券在之前陸續釋票的時候已經賣出。」對此有網友臆測，日前杰威爾音樂在臉書上公告的「部份視線遮蔽區加開門票公告」，似乎就是這些「遭扣押的黃牛票券」，開賣時間就在11月2日中午12點整，而且已經銷售一空，讓網友感嘆，就算再來更多敗部復活戰，恐怕也難以讓每位歌迷身歷其境感受周董的魅力，紛紛悲觀表態：「下水道的也開放一下」、「請問下水道及廁所是否開放座位？」不過一切都是網友臆測，實際票券究竟在哪裡出售完畢，目前仍是個謎。