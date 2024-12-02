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日本秋田縣一間超市日前出現重約70公斤的野熊闖入，且有員工臉部與頭部受襲，當地警方透過無人機拍攝影像發現這隻熊在超市肉品區「大快朵頤」後藏匿逗留超過一天，日媒今（2）指出這頭熊最終成功被當局誘捕，之後遭到安樂死處理，整起「熊害」事件也引發不少討論。日媒《NHK》、《朝日新聞》今報導指出，這頭長約1公尺、重約70公斤的日本熊在2日清晨被誘捕籠捕獲，秋田市農地森林整備課負責人表示，考量到這頭熊襲人且闖入對市區居民的威脅，最終決定將其安樂死，並強調相關程序依法進行。報導提到，秋田市土崎港西地區這家超市在上週六（11月30日）一早發現有熊出沒，且有一名47歲男性員工臉部與頭部受傷，野熊在進入超市後一度在肉品區享用「自助餐」，接著便躲藏在超市的庫存區，導致搜捕困難。當地警方先是透過無人機確認熊的位置後，在週日晚間於周邊設置誘捕籠，並於週一清晨成功捕獲，最終考量到野熊襲人的威脅，決定將其安樂死。而這個決定也引發不少當地民眾認為牠是因氣候暖化和生存壓力才闖入市區覓食，另一方面也有居民指出熊已經對人構成威脅，捕殺是保障公共安全的必要措施。根據秋田縣官方統計，秋田縣熊害事件頻發，今年已發生70起熊襲擊人類的案件。專家分析，隨著日本農村逐漸荒廢、氣候暖化導致熊冬眠行為改變，熊與人類的接觸頻率增高，甚至開始侵入人口密集區域覓食。