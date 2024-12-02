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▲「韓哥」姜成鎬一現身就跟旁邊粉絲握手，十分親民。（圖／記者李政龍拍攝）

▲Øzi身為表演嘉賓，準備在典禮上演唱多首新歌。（圖／記者李政龍拍攝）

今（2）日GQ Men of the Year 2024年度風格大賞（GQ MOTY 2024）在信義區盛大登場，奧運羽球雙金李洋與王齊麟更是直接大放閃，雖然現在李洋已經退役去教球，兩人卻仍是濃情蜜意，被問到有沒有帶幸運小物，王齊麟立刻喊：「有！我把李洋放在身邊。」李洋也浪漫告白，如今身邊沒有王齊麟有點不習慣，「看到他心情特別好，人多的時候希望他在特別好，特別安心。」王齊麟分享，自從和李洋拆夥之後，比較沒有人會督促他，「在場上也要適應，腦力需要多動一點。」被問到奧運金牌下落，李洋坦言目前正放在房間，和其他金牌擺在一起，王齊麟目前則是先收藏起來，怕會掉漆，接下來還要拿去鍍膜；「韓哥」姜成鎬透過《玩命關頭》的角色打破了好萊塢對亞裔男性的刻板印象，並持續為亞裔創作者發聲，他一現身就跟旁邊粉絲握手，十分親民。蔡康永作為GQ創刊第一任總編輯也驚喜踏上紅毯，而Øzi身為表演嘉賓，也準備在典禮上演唱多首新歌，透露自己昨晚剛發布的新曲已經做了2年，被問及新專輯進度，他強調，製作速度很快，但還希望能再多花點時間做到完美，明年上半年也會有演唱會，「接下來專輯會回歸本質R&B為主，玩一些不一樣的曲風。」除了歌手們，因為影集《影后》成為男神的詹懷雲一現身，現場就掀起高分貝尖叫聲，足見他的超強魅力。