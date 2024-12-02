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▲ SKM Park Outlets高雄草衙總經理孫紹堃今（2）日出席新櫃位「默爾pasta&pizza」開幕。（圖／記者陳美嘉攝，2024.12.02）

▲餐廳以義大利百年手工窯烤爐打造的「經典豹紋斑餅皮披薩」深受饕客喜愛。（圖／默爾pasta&pizza提供）

▲餐廳提供多樣美味料理。（圖／默爾pasta&pizza提供）

馡曄國際旗下的義式料理餐廳「默爾pasta&pizza」於SKM Park Outlets高雄草衙大道東3F設立南部首店，今（2）日開幕。店內裝潢以深色英倫風牆面為主，搭配木質餐桌椅以及綠植栽裝飾，一眼望去就被典雅舒適的用餐空間所吸引目光。SKM Park Outlets高雄草衙總經理孫紹堃今（2）日出席新櫃位「默爾pasta&pizza」開幕，他表示，自2022年轉型以來，2年間全店調整52個櫃位，近期也陸續引進特色餐飲品牌，加上進口、運動品牌等櫃位調整，去年業績成長近2成，今年雖然零售業大環境不景氣，但也有5%的成長，其中，11月起打造的聖誕佈置「閃耀耶誕城」更是帶動來客及業績成長。2007年於台中起家的「默爾pasta&pizza」在全台擁有多家門市，餐廳以義大利百年手工窯烤爐打造的「經典豹紋斑餅皮披薩」深受饕客喜愛，資深主廚更親赴義大利與在地師傅研習，將道地的南義料理帶回台灣。默爾推薦必吃的「手工窯烤披薩」，以義大利百年手工窯烤爐現點現做而成，餅皮十分香有嚼勁，想一次品嚐兩種口味，也能選擇雙拼Pizza。開胃手作料理，有明太子義式香料炸雞、那不勒斯海鮮烘蛋等多種選擇。麵食、燉飯也很值得一試，「松露蘑菇燻櫻桃鴨燉飯」使用義大利米可以吃到較有口感的米芯，松露野菇搭配白醬讓燉飯整體濃郁卻不膩口，上層的軟嫩櫻桃鴨肉讓人回味無窮；「奶油燻鮭魚櫛瓜義大利麵」口感細嫩的鹹香燻鮭魚與香氣濃郁的奶油與櫛瓜搭配融合，香氣層次相當豐富。開幕期間加入「馡曄國際」會員，享五大會員優惠。