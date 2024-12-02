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▲朴敏宰的經紀公司對外表示哀悼：「熱愛演戲，最帥氣的演員朴敏宰去了天堂。」（圖／IG parkminzae）

曾出演《小女子》、《Numbers:大廈林的監視者們》等經典作品的韓國男星朴敏宰，今（2）日傳出在11月29日離世，死因是心臟驟停，享年32歲，稍早朴敏宰的弟弟也透過IG寫下：「我親愛的哥哥去好好休息了」，證實死訊。朴敏宰所屬的經紀公司Big Title稍早在訃告寫下：「熱愛演戲，最帥氣的演員朴敏宰去了天堂。」更喊話粉絲，表示非常感謝外界對他的關愛及關心，雖然之後看不到他的作品了，但依舊會自豪地記住他曾經是一名實力派演員，謹向故人祈求冥福。不只如此，Big Title代表黃珠惠（音譯）也透過SNS表達悲痛心情：「說要去旅行一個月的傢伙開始了漫長的旅行。雖然時間很短，但因為是你的代表，所以既感謝又抱歉。『演員朴敏宰』這五個字，我一定不會忘記的。」據悉，朴敏宰是在11月29日於中國旅遊時突然心臟驟停，而朴敏宰的弟弟也透過朴敏宰的社群帳號和粉絲告知死訊：「親愛的哥哥為了好好休息而離開了，希望盡可能讓更多的人見到他最後一面。無法一一聯繫，希望大家諒解。」