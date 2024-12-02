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雲林縣北港溪頻傳憾事，上週才發生墜橋身亡事故，消防隊今（2）日再接獲2起失蹤，分別為19歲女大生與50多歲男子，傍晚已尋獲女大生遺體，目前仍在全力搜救另名男子。據了解，雲林縣消防隊11月底才獲報50歲婦人墜落北港溪溺斃，不到一週時間，又再發生2起事故。今日上午，警消接獲家屬通報，在雲林就讀科技大學的19歲女兒，2天前曾透露心情不好，昨晚獨自從虎尾搭車至北港，之後傳出失聯。警方沿途調閱監視器，發現女大生最後身影出現在北港大橋，立即通報北港消防分隊出動搜索，一路搜尋到傍晚，最後在北港溪下游靠近水林鄉段尋獲女大生遺體，家屬接獲消息後，心情相當悲痛。當消防隊正忙著搜索女大生之際，又再度接獲民眾報案，指稱一名年約50多歲的男子，於今日上午失蹤，有人看見該男子曾在北港大橋出沒，不久後就不見人影。警方調閱監視器後，尚無法確認是否墜溪，目前仍下落不明，警消將持續進行搜救作業。