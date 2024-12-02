我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統拜登明年一月將卸任，近期拜登政府準備啟動就任3年多以來，針對中國半導體產業的第三輪重大制裁。本輪將限制包括北方華創（Naura Technology Group）在內的140家中國企業，目的旨在削弱中國晶片製造能力，特別是用於人工智慧（AI）與軍事應用等方面的尖端技術。根據《路透》、《WSJ》等外媒報導，拜登再度升級對中國半導體產業制裁，具體來說將制裁重點與影響包含限制高端技術出口、擴大實體清單等，其中前者針對包括24種晶片製造工具、3種軟體工具，以及用於AI訓練的高頻寬記憶體（HBM 2及以上）等的限制，且涉及的國家不僅限於美國生產的設備，還擴及新加坡、馬來西亞、韓國等地製造的相關產品。至於擴大實體清單方面，此次新增約140家中國企業，包括半導體公司、北方華創、中微半導體設備、賽思科技等，並首次將私募股權公司智路資本（Wise Road Capital）及聞泰科技列入制裁，這些企業需獲得美國政府特別許可，方可進口相關產品。報導提到，對韓國、台灣等國家的出口管控可能波及當地設備製造商，美國將降低產品內含美國技術成分的門檻，所有包含美國技術的產品都可能受到管制。美國官員指出，這些措施是為了阻止中國從全球供應鏈獲取技術，減少對美國國家安全的威脅。特別是在AI領域，先進晶片可能被用於軍事應用或違反人權。儘管如此，中國外交部發言人林劍批評此舉破壞國際貿易秩序，並表示中國將採取措施維護企業利益。