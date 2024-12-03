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大谷翔平在加入洛杉磯道奇隊的第一年，專注打者身份出賽，完成「50轟50盜」的史詩紀錄，贏得生涯第三座MVP，並幫助球隊奪得世界大賽冠軍。他在2024年賽季打出54支全壘打、130分打點，並以59次盜壘持續刷新日本選手紀錄。下一個賽季他預計恢復「二刀流」的比賽模式，但有媒體建議道奇隊應該開始合理的管理大谷翔平的身體，特別是謹慎考慮是否讓他登板投球，避免過度使用他。大谷翔平，每當再次聽到這一個名字，他的故事都將變得更加傳奇。不過這位日籍球星也是人，隨著無數經典戰役，他的身體也在承受著耗損，最近兩個球季，大谷都遭遇了不算小的傷勢，最近一次是在今年世界大賽上，他左肩關節唇撕裂，並於11月進行關節唇修復手術。目前，大谷翔平預計在明年東京開幕賽上完全回歸二刀流角色，但美國媒體建議道奇應合理管理他的出賽量，避免過度使用。因為他的身體狀況將影響球隊未來的表現，所以球團需謹慎規劃其「二刀流」的使用方式。前大聯盟球員、現任記者Jose Mota在道奇隊媒《Dodger Nation》上稱，大谷翔平正處於職業生涯的後半段，建議球隊要設法安排給他適當的休息時間，並避免過度依賴大谷翔平先發帶來的巨大價值。此外，他提到大谷未來可能無法達到每季30次先發的負荷，強調保護球員對球隊和大谷自身的長期發展至關重要。「翔平會說：『我準備好了，我想上場投球，我想同時投球和打擊。』他會想打很多比賽，他想留在球場上。但事實上，他已經不再是26歲了，道奇隊必須在某個時候做出決定。」Mota如此說道。Mota指出大谷無法在未來9年內保持「鐵人」般的高強度出賽，也不可能永遠都能單季登板投30場，道奇隊得做好準備。而且今年季後他們得到了Blake Snell後 ，先發輪值已有更好的深度，不需要大谷做這些有風險的事。