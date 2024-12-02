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▲體育署長鄭世忠頒獎予柏文健康由總經理林洵賢代表領獎。（圖／柏文健康事業提供）

▲高雄ATTACKERS先鋒女足奪下木蘭女足冠軍。（圖／陽信銀行盃提供）

柏文健康事業以長期投入體育公益及推動冷門競技運動，今年榮獲教育部體育署頒發的「體育推手獎」。頒獎典禮由教育部體育署署長鄭世忠主持，並由其親自將獎項頒發給柏文健康事業總經理林洵賢，表彰柏文對台灣體育發展的深耕與貢獻。典禮上，高雄Attackers先鋒女足隊全員出席，展現對足球運動的支持與推廣決心。「培育未來足球新星，將是台灣足球邁向國際的起點！」林洵賢在頒獎典禮上表示。此外，柏文長期舉辦多項國際級賽事，如健身工廠盃與Formosa 7s，為U6至U16年齡層提供高水準的比賽平台，持續為台灣足球注入活力。除了足球，柏文在其他冷門運動的推廣上亦不遺餘力。自2007年成立健身工廠龍舟隊以來，隊員們以「全力以赴、無懈可擊」為團隊信念，從招募選手到每日訓練，再到比賽現場，展現了高度的紀律與團隊合作精神。柏文健康事業作為台灣健身產業的領頭羊，一直以推廣運動文化與支持體育競技為己任。總經理林洵賢強調：「強國必先強身，參與及支持國內運動競技是企業的責任。」未來，柏文將持續深化對體育公益的投入，並呼應聯合國永續發展目標，實現社會和諧、國家永續及企業永續的共同願景。