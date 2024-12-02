柏文健康事業以長期投入體育公益及推動冷門競技運動，今年榮獲教育部體育署頒發的「體育推手獎」。此次獲獎不僅肯定了柏文在推廣體育文化及履行企業社會責任方面的卓越成就，也延續其榮獲體育署「運動企業認證」後的佳績。
頒獎典禮由教育部體育署署長鄭世忠主持，並由其親自將獎項頒發給柏文健康事業總經理林洵賢，表彰柏文對台灣體育發展的深耕與貢獻。典禮上，高雄Attackers先鋒女足隊全員出席，展現對足球運動的支持與推廣決心。
「培育未來足球新星，將是台灣足球邁向國際的起點！」林洵賢在頒獎典禮上表示。自2022年底柏文接手剛落成的高雄楠梓足球場經營權後，迅速引進西甲足球學校，並於2023年正式入主高雄Attackers先鋒女足FC，以楠梓足球場為主場，打造完善的比賽環境，協助球隊奪得今年木蘭聯賽冠軍。
高雄Attackers先鋒女足奪冠
此外，柏文長期舉辦多項國際級賽事，如健身工廠盃與Formosa 7s，為U6至U16年齡層提供高水準的比賽平台，持續為台灣足球注入活力。
除了足球，柏文在其他冷門運動的推廣上亦不遺餘力。自2007年成立健身工廠龍舟隊以來，隊員們以「全力以赴、無懈可擊」為團隊信念，從招募選手到每日訓練，再到比賽現場，展現了高度的紀律與團隊合作精神。品牌長陳尚文表示：「龍舟隊象徵的不僅是成績，更是一種精神，一種健身工廠傳遞的社會哲學，讓我們在團隊的努力中找到價值與成就感。」
未來展望：深化體育公益，推動永續發展
柏文健康事業作為台灣健身產業的領頭羊，一直以推廣運動文化與支持體育競技為己任。總經理林洵賢強調：「強國必先強身，參與及支持國內運動競技是企業的責任。」未來，柏文將持續深化對體育公益的投入，並呼應聯合國永續發展目標，實現社會和諧、國家永續及企業永續的共同願景。
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「培育未來足球新星，將是台灣足球邁向國際的起點！」林洵賢在頒獎典禮上表示。自2022年底柏文接手剛落成的高雄楠梓足球場經營權後，迅速引進西甲足球學校，並於2023年正式入主高雄Attackers先鋒女足FC，以楠梓足球場為主場，打造完善的比賽環境，協助球隊奪得今年木蘭聯賽冠軍。
高雄Attackers先鋒女足奪冠
此外，柏文長期舉辦多項國際級賽事，如健身工廠盃與Formosa 7s，為U6至U16年齡層提供高水準的比賽平台，持續為台灣足球注入活力。
除了足球，柏文在其他冷門運動的推廣上亦不遺餘力。自2007年成立健身工廠龍舟隊以來，隊員們以「全力以赴、無懈可擊」為團隊信念，從招募選手到每日訓練，再到比賽現場，展現了高度的紀律與團隊合作精神。品牌長陳尚文表示：「龍舟隊象徵的不僅是成績，更是一種精神，一種健身工廠傳遞的社會哲學，讓我們在團隊的努力中找到價值與成就感。」
未來展望：深化體育公益，推動永續發展
柏文健康事業作為台灣健身產業的領頭羊，一直以推廣運動文化與支持體育競技為己任。總經理林洵賢強調：「強國必先強身，參與及支持國內運動競技是企業的責任。」未來，柏文將持續深化對體育公益的投入，並呼應聯合國永續發展目標，實現社會和諧、國家永續及企業永續的共同願景。