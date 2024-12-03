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美股主要指數週一（2日）漲跌互見，市場對於本周即將公布的一連串經濟數據，包含非農就業數據保持謹慎態度。同時，晶片製造商英特爾（Intel）宣布執行長季辛格（Pat Gelsinger）自12月1日起正式退休的消息，引發市場關注，帶動股價盤前上漲近3%。至截稿前，道瓊工業指數下跌70點，跌幅約0.2%；那斯達克綜合指數上漲120點，漲幅約0.7%；標普500指數上漲0.16%；費城半導體指數表現強勁，漲幅超過1.5%。本週美股投資者密切關注週五公布的11月非農業就業報告，這將成為聯準會（Fed）本月利率決策的重要參考依據。市場預測，11月新增非農就業人數約為20萬，高於10月的1.2萬。失業率可能從4.1%升至4.2%。焦點個股方面，晶片大廠英特爾宣布，季辛格於12月1日正式退休，公司指派財務長辛斯納（David Zinsner）與高階主管霍特豪斯（Michelle Johnston Holthaus）擔任臨時共同執行長，公司董事會同時表示，已開始尋找新的執行長人選。消息傳出後，英特爾股價在盤前交易中上漲近3%，開盤後漲幅持續擴大，提振半導體板塊走勢。能源市場方面，國際油價持續上漲，紐約原油期貨現報每桶68.81美元，上漲0.81美元或1.19%；倫敦布蘭特原油報72.6美元，上漲0.76美元或1.06%。