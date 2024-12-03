今（3）日北台灣開始會有降雨！中央氣象署預報員張峻堯指出，東北季風已經增強，北台灣、東半部今天將會受到雨勢影響，一直到週末都是陰雨綿綿的天氣；氣溫則是「北台灣全天偏涼、中南部早晚溫差大」，週末冷空氣增強，有機會達冷空氣等級。
張峻堯提醒，東北季風影響，今天大台北地區、台灣東半部、馬祖將有局部短暫雨，東北部山區要留意局部大雨發生，北部山區、東南部地區也有零星短暫雨，其它地區則是多雲到晴，從今天至週四（12/5），北部及東北部16至24度，中部16至27度，南部18至28度，東部20至24度，東南部20至26度，中南部要留意較大溫差。
張峻堯說明，東北季風會一路影響到週末，除了大台北、宜蘭、花蓮持續有雨外，桃竹苗地區的降雨機率也有所提高，週六後的冷空氣有機會成為「大陸冷氣團」，週日、下週一低溫非常明顯，北部及東北部15至21度，中部16至25度，南部17至27度，東部19至22度，東南部20至24度
🟡今天（12/3）空氣品質
今天東北季風稍增強，環境風場為偏東風至東北東風，西半部水平及垂直擴散條件差，污染物易累積，午後臭氧濃度易上升；雲林以南地區清晨易有局部霧或低雲影響能見度。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級，局部地區短時間可能達紅色警示等級。
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張峻堯說明，東北季風會一路影響到週末，除了大台北、宜蘭、花蓮持續有雨外，桃竹苗地區的降雨機率也有所提高，週六後的冷空氣有機會成為「大陸冷氣團」，週日、下週一低溫非常明顯，北部及東北部15至21度，中部16至25度，南部17至27度，東部19至22度，東南部20至24度
🟡今天（12/3）空氣品質
今天東北季風稍增強，環境風場為偏東風至東北東風，西半部水平及垂直擴散條件差，污染物易累積，午後臭氧濃度易上升；雲林以南地區清晨易有局部霧或低雲影響能見度。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級，局部地區短時間可能達紅色警示等級。