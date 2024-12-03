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美股迎來12月首個交易日，主要指數個別發展，在科技股帶動下，標普500指數和那斯達克指數週一收盤均創下新高，道瓊工業指數則下挫128點。綜合外媒報導，週一最新公布的經濟數據顯示，美國11月製造業有所改善，但仍處於收縮狀態，本週還將公布11月就業報告。2日收盤，道瓊工業指數報44782點，跌128.65點或0.29%；那指收報19403.95點，升185.78點或0.97%；標普500指數報6047.15點，漲14.77點或0.24%；費城半導體指數漲128.76或2.61%，收5055.32點。焦點個股方面，特斯拉（Tesla）股價漲3.46%，輝達（Nvidia）微升0.27%，臉書母公司Meta攀升3.22%，微軟（Microsoft）躍升1.78%，亞馬遜（Amazon）上揚1.36%，蘋果走高近1%。至於英特爾（Intel）在宣布執行長季辛格（Pat Gelsinger）已於12月1日退休的消息後，一度刺激英特爾股價勁升5.9%，惟收盤時仍倒挫0.5%。