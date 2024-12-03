我是廣告 請繼續往下閱讀

▲▼周杰倫以周氏幽默回應下水道之亂。（圖／周杰倫IG）

天王周杰倫（周董）將於本週四（5日）起一連在台北大巨蛋舉辦4場「嘉年華」世界巡迴演唱會，但89萬人搶近15萬張門票，導致許多樂迷無法如願朝聖，開玩笑要闖進大巨蛋的下水道聽漏音，對此，周董本人終於回應此事，，短短幾小時吸引11萬人按讚。昨（2）日深夜，周杰倫在IG發文，上傳兩張單手比數字「3」的照片，稱距離在大巨蛋開唱還有3天，此手勢也代表一切「OK」，同時表示準備一首歌放在限時動態送給大家，原來他改編20年前發表的經典曲〈暗號〉其中一句歌詞，將「可是你不想一直走在黑暗地下道」改成「可是你不想一直走在大巨蛋地下道」。周杰倫表示：「到時候會唱大聲一點的。」不知意思是屆時會特別強調這句改編詞，還是要唱大聲一點讓在下水道的人聽得清楚。此外，雖然周董表示準備就緒，但後來又寫下：「先這樣，目前先不去想演唱會的事了！放鬆一下。」顯見狀態上仍為演出感到緊繃。日前，有向隅的女樂迷在臉書發起「爬進大巨蛋下水道聽周杰倫演唱會」的活動，至今已經吸引1.6萬人參加，6.8萬人表示有興趣，甚至還有人畫大巨蛋剖面圖、寫程式自製爬大巨蛋下水道聽周董唱歌的模擬器遊戲，讓大巨蛋官方發文說：「小編收到好多私訊問下水道的門票...但真的沒有賣！」連周杰倫老婆昆凌也笑著呼籲：「下水道有點危險。」周杰倫回應下水道之亂，樂迷表示：「怎麼你自己也在開下水道的哏」、「下水道已經滿了！現在換通風管了啦！你update太慢了」、「老哥！下水道活動是我辦的」、「笑死了！太應景的歌詞」、「我準備好了」、「哥四場都要唱這首喔」、「杰倫會來看看我們下水道的鐵粉們嗎」、「各位看不懂嗎？地下道也可以！」