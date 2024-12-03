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▲有外媒引述消息人士透露，英特爾原執行長季辛格實際上是被董事會逼走，而非自願退休。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

美國晶片大廠英特爾（Intel）當地時間週一宣布，原執行長季辛格（Pat Gelsinger）於12月1日正式退休，公司指派財務長辛斯納（David Zinsner）與高階主管霍特豪斯（Michelle Johnston Holthaus）擔任臨時共同執行長，董事會成員耶里（Frank Yeary）擔任臨時執行主席。有外媒指出，季辛格實際上是因為業績不佳而被董事會趕走，而非自願離任。根據財經外媒《CNBC》報導，消息人士透露，英特爾上週召開了一場「有爭議的」董事會會議，焦點主要圍繞在季辛格未能有效應對輝達（Nvidia）等強勁對手，並對他轉虧為盈的計劃缺乏信心。被視為罷免季辛格關鍵推手的耶里聲稱：「我們正在努力創建一個更精簡也更敏捷的英特爾。」報導指出，季辛格領導英特爾約4年，為公司爭取到政府投資，英特爾成為《晶片和科學法》（U.S. CHIPS and Science Act）的主要受益者之一，該公司在亞利桑那州、俄亥俄州的晶片工廠也獲得政府資金挹注，季辛格退休前一週，英特爾剛確定能獲得政府近79億美元的撥款。此外，季辛格也將該公司定位為「對美國國家安全至關重要的企業」，贏得了美國國防部價值數十億美元的合約，用於製造安全晶片，致力於打造英特爾是美國政府值得信賴夥伴的形象。然而，這一切還不足以安撫投資人，他們越發認為，英特爾的激進支出是愚蠢的。由於核心業務市場份額流失，加上遲遲無法真正打入AI市場，英特爾陷入長期低迷，今年為止股價已大跌52%，投資人對英特爾的前景越來越懷疑，特別是輝達已將英特爾遠遠拋在身後。報導提到，季辛格的繼任者將接管一家規模更小、挑戰卻更多的公司，而且季辛格在任時，面臨的許多問題其實都是「繼承」來的，包含不尋求為蘋果行動裝置製造晶片的授權、放棄收購輝達等等，據報都是英特爾更早之前的領導層，所做出的錯誤決定，從而使公司陷入競爭劣勢。分析也提醒，季辛格離任恐怕只是開始，有關英特爾治理的新問題將持續出現。今年早些時候，半導體產業老將陳立武（Lip-Bu Tan）突然退出英特爾董事會，之後便開始傳出許多有關公司收購策略失調、董事會積怨等負面消息。在宣布執行長季辛格已於12月1日退休的消息後，英特爾2日股價一度受激勵而大漲，惟收盤時仍倒挫0.5%，顯示市場仍不看好該公司前景。