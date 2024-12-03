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▲道奇隊「工具人」Tommy Edman在休賽季簽下5年總額7400萬美元（約合新台幣24億元）的延長合約。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯道奇隊和野手「工具人」Tommy Edman在休賽季簽下5年總額7400萬美元（約合新台幣24億元）的延長合約後，他於當地12月1日於加州舉行簽名會。在接受《Dodgers Nation》的採訪時Edman透露，最想與之過聖誕節的隊友是大谷翔平，並笑稱這是因為「他可能最有錢」。當被問及喜歡什麼商品時，Edman則表示他對罕見的寶可夢卡牌很感興趣，希望能從「大谷聖誕老人」那裡獲得一張。這一天，Edman在卡片店「Cardboard Legends」舉辦了一場活動。當時《Dodgers Nation》的記者Noel Sanchez他：「如果你要和你的道奇隊隊友一起享受聖誕購物，你會選擇誰？」時，他回答說：「可能是翔平，因為他可能是最有錢的哈哈。」大谷翔平在上賽季休賽季與道奇隊簽訂了一份長達10年、總價為7億美元（約合新台幣228億元）的合約。其中這張合約為全額保障，且道奇在合約中擁有延遲付款，意思是未來10年道奇只需付大谷翔平2億美金（約62億台幣），剩下的5億美元會分20年付完。大谷翔平這份合約，前面1到5年每年只領1500萬美金，後面6至10年每年領2500萬美金，剩下的5億美金在退休後的20年再付完。但儘管如此，他領到的錢已經和Edman剛剛拿下國聯冠軍戰MVP後簽下的新合約年薪相仿了，Edman目前的合約是5年7400萬美元，平均每一年約1480萬美元。