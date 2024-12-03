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美國職棒大聯盟自由球員市場中，被視為最受矚目選手的26歲明星外野手Juan Soto，目前受到多支球團追求，他有機會挑戰大谷翔平7億美元合約總價。據多家美國媒體報導，藍鳥隊目前提出了至今為止市場上的最高的報價，奮力一搏，而這一場激烈的球員爭奪戰，似乎將在近期落下帷幕。Soto宣布從紐約洋基成為自由球員之後，立刻吸引市場上多支球隊參與追求，但經過競爭之後，從原有的7、8支球隊逐漸縮小到4支球隊，他們分別是：大都會、紅襪、洋基和藍鳥。其中大都會和紅襪被視為最有望雀屏中選的兩隊。《SNY》的記者Andy Martino透露，藍鳥隊原本被視為黑馬，但目前普遍認為他們可能向Soto陣營提出最高的報價。曾擔任大都會隊總經理的Jim Duquette也有著相同的觀點，但也指出「沒有人知道Soto是否打算與提出最高報價的球隊簽約，或者他是否會優先考慮其他因素。」《MLB Network》記者John Morosi則表示，「這有可能將在未來10天內做出決定。」透露這場今年市場上最大咖球星的爭奪戰即將塵埃落定。