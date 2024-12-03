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美國2日宣布向烏克蘭提供7億2,500萬美元的新軍事援助計畫，其中包括第二批地雷及防空和反裝甲武器。美國總統拜登(Joe Biden)政府正努力與時間賽跑，在總統當選人川普(Donald Trump)上任前向基輔提供數十億美元的援助，川普上任後未來對烏克蘭的援助將存在疑問。距離川普將宣誓就職不到2個月，美國國務卿布林肯(Antony Blinken)在一份聲明中表示，該計畫是「確保烏克蘭擁有捍衛自己對抗俄羅斯侵略的能力」的一部分努力。布林肯在聲明中表示，這份援助計畫包括人員殺傷地雷(anti-personnel landmine)、海馬斯(HIMARS)精準火箭發射器彈藥、刺針防空飛彈(Stinger Missiles)、反無人機系統、反裝甲武器和火砲彈藥。美國上個月宣布向烏克蘭運送第一批地雷，這項重大政策轉變受到人權團體猛烈抨擊。美國國防部長奧斯汀(Lloyd Austin)表示，做出這項決定是因為俄羅斯軍隊以步行步兵部隊而非車輛為主導。奧斯汀上個月告訴記者，烏克蘭人「需要可以幫助減緩俄羅斯人努力的東西」。更多中央廣播電臺新聞