美國總統當選人川普（Donald Trump）明年1月就要重返白宮，他當地時間2日在自家社群平台「真相社群」（Truth Social）發文，聲稱若明年他就職前，被關押在加薩走廊的人質還沒獲釋，中東地區的責任方將付出「極大代價」，要求立刻放人。
川普在貼文中表示，每個人都在談論人質如何被以暴力、非人道方式關押，違背全世界的意願，但這些呼籲或批評都只是空談、沒有行動，他現在就要放話，如果他明年1月20日就任總統前，人質還沒獲釋，中東地區以及那些做出違反人性暴行的人將「付出極大的代價」（ALL HELL TO PAY）。
川普強調，那些必須為此負責的人，將受到比美國「漫長傳奇歷史上」，任何人所受到的，還要更嚴重的打擊，文末並打著：「立即釋放人質！」
《路透社》報導，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）揚言，戰爭將繼續下去，直到哈馬斯被消滅，無法再對以色列構成威脅。而哈馬斯週一則聲稱，在這場已持續將近14個月的戰爭中，已有33名人質被殺，但沒有透露他們的國籍等資訊。
哈馬斯去年10月7日對以色列發動襲擊，劫持超過250位人質，先前曾釋放一部分。據統計，以色列為剿滅哈馬斯並營救人質，自加薩戰爭發動至今，已造成當地逾4萬4000人死亡，超過10萬人受傷，無數人逃離家園。
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川普強調，那些必須為此負責的人，將受到比美國「漫長傳奇歷史上」，任何人所受到的，還要更嚴重的打擊，文末並打著：「立即釋放人質！」
《路透社》報導，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）揚言，戰爭將繼續下去，直到哈馬斯被消滅，無法再對以色列構成威脅。而哈馬斯週一則聲稱，在這場已持續將近14個月的戰爭中，已有33名人質被殺，但沒有透露他們的國籍等資訊。
哈馬斯去年10月7日對以色列發動襲擊，劫持超過250位人質，先前曾釋放一部分。據統計，以色列為剿滅哈馬斯並營救人質，自加薩戰爭發動至今，已造成當地逾4萬4000人死亡，超過10萬人受傷，無數人逃離家園。
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