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美國股市12月多數指數迎來開門紅，其中與台北股市連動最大的費半指數昨（2）日大漲逾2%，台積電ADR狂飆逾5%，激勵台北股市今（3）日開盤上漲236.37點、來到22972.3點，收復月線關卡。大盤走高之際，中小型股也同步走高，櫃買指數開盤上漲0.46點、來到258.3點，同步站上月線。今日開盤量大強勢個股：亞航、金山電、創惟、華泰、貿聯-KY。權值股全數走高，權王台積電開盤上漲25元、來到1060元；鴻海開盤上漲2.5元、來到198.5元；聯發科開盤上漲20元、來到1330元。美國股市12月多數指數迎來開門紅，唯獨道瓊指數收黑，下跌128.65點或0.29%，收44782點。其他指數則是相繼走高，那斯達克、標普500指數創下歷史新高，那斯達克指數上漲185.78點或0.97%，收19403.95點，標普500指數上漲14.77點或0.24%，收6047.15點，費半指數大漲128.76點或2.61%，收5055.32點。科技五大天王多數走高，Meta上漲3.22%，蘋果上漲0.95%，Alphabet上漲1.5%，微軟上漲1.78%，亞馬遜上漲1.36%。半導體股多數走高，高通上漲2.84%，應用材料上漲4.90%，德儀上漲0.37%，AMD上漲3.56%，輝達上漲0.27%，美光上漲0.61%。台股ADR全數收紅，台積電ADR大漲5.27%，日月光ADR上漲2.98%，聯電ADR上漲1.19%，中華電信ADR上漲0.08%。資金流入蘋果，外媒報導暗示即將推出的iPhone17系列將出現重大創新，高階機種iPhone17Pro和iPhone17ProMax預計將搭載A19Pro晶片，支援更多AI應用，顯示蘋果技術上的實質進步。激勵蘋果股價上漲0.95%至每股239.59美元，創下歷史新高紀錄，市值來到3.59兆美元。