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Juan Soto無疑是今年MLB自由市場上最大咖球員，經紀人波拉斯（Scott Boras）日前就透露將在12月冬季會議上決定落腳處，其中波士頓紅襪與紐約大都會目前是Soto爭奪戰的領跑者，根據美媒《NJ.com》記者Randy Miller指出，「Soto陣營想要一份與大谷翔平類似的合約，但不想要有延遲付款條例。」此外，有媒體傳出大都會開價至少為6.6億美元（約合新台幣210.5億）。前大聯盟明星二壘手Carlos Baerga則透露，大都會向Soto開出的首筆報價，就達到總額6.6億美元的合約。此外紅襪的報價，《CBS Boston》則表示是一份為期13年均薪5000萬美元，總額6.5億美元（約合新台幣210.2億）的合約。根據《NJ.com》報導稱，「Soto陣營想要一份與大谷翔平一樣的合約、甚至總額更高，但不接受延遲付款。」在上賽季休賽季，大谷翔平與洛杉磯道奇簽下一份10年7億美元（約合新台幣220億）的合約，其中有6.8億美元為延遲付款。隨著紅襪與大都會、多倫多藍鳥都開價至少6億美元，洋基恐在這場爭奪戰中出局，因為洋基的報價始終低於6億美元，《NJ.com》透露「洋基的報價僅在5.5億美元（約合新台幣179億）左右，若是合約總額超過6億美元，洋基恐會轉往追求其他球員。」值得一提，Soto在季前透過交易從聖地牙哥教士來到洋基，整季出賽157場，繳出166安、包括41轟、109打點、打擊率0.288，在今年美聯MVP投票中獲得第3名。