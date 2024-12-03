網美黃琳擁有巴掌臉、洋娃娃般五官和女人稱羨的大胸細腰身材，高中即當選網路正妹，登上新聞版面，唸大學期間知名度竄升，多次登上PTT表特版，被鄉民暱稱「兇版Angelababy」、「世新女神」。近日一支黃琳在日本電車上的影片掀起討論，網友直呼：「出現在迪士尼會以為是公主。」吸引2.6萬人按讚。
日前，黃琳赴東京、大阪等地旅遊，在IG上傳一段約9秒短片，只見她一頭過胸大捲長髮側撥，穿一件膚色細肩帶貼身短洋裝，搭配巧克力色馬靴，翹二郎腿坐在京急線車廂座位上，同行旅伴拿鏡頭拍攝，她露出甜美又羞怯的笑容，不科學體態讓人過目難忘，成為電車內一道最美風景。
黃琳在配文寫下：「對面的女孩看過來！」大批來自世界各地的網友留言：「迷人的笑容」、「妳很適合出現在迪士尼，會以為是公主」、「東京路上巧遇，可以合照嗎」、「療癒系女神」、「太美了啦」、「不敢直視」、「這女孩超正」、「太頂了！」
擁有「上帝給的身材」美譽 黃琳高中稚嫩模樣曝光
曾經有網友形容黃琳有著「上帝給的身材」，封她「真人版芭比」、「真人娜美」，2年前，黃琳高中時期的新聞影片在網路上流傳，青澀模樣與今日差距不小，可以說是女大十八變。
2014年連鎖書店業者，從全台12所高中職學校中票選出網路正妹，邀請她們當模特兒，穿著自己學校的制服，拍攝台灣第一本高校生年曆，其中10月份是當年就讀武陵高中的黃琳，影片中，19歲的黃琳染著一頭棕色長捲髮，臉蛋還有些嬰兒肥，漫畫大眼和櫻桃小嘴十分立體，從小就是美人胚子。
不過今日的黃琳五官更為精緻，上圍尺寸三級跳，加上人人稱羨的歐美凳子臀及性感穿衣風格，與還是學生時的樣貌相差甚遠，就有網友相當訝異，「長得非常清純的小美女黃琳，就是現在身形很不科學的黃琳嗎？」直說兩種狀態差太大。
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黃琳在配文寫下：「對面的女孩看過來！」大批來自世界各地的網友留言：「迷人的笑容」、「妳很適合出現在迪士尼，會以為是公主」、「東京路上巧遇，可以合照嗎」、「療癒系女神」、「太美了啦」、「不敢直視」、「這女孩超正」、「太頂了！」
擁有「上帝給的身材」美譽 黃琳高中稚嫩模樣曝光
曾經有網友形容黃琳有著「上帝給的身材」，封她「真人版芭比」、「真人娜美」，2年前，黃琳高中時期的新聞影片在網路上流傳，青澀模樣與今日差距不小，可以說是女大十八變。
2014年連鎖書店業者，從全台12所高中職學校中票選出網路正妹，邀請她們當模特兒，穿著自己學校的制服，拍攝台灣第一本高校生年曆，其中10月份是當年就讀武陵高中的黃琳，影片中，19歲的黃琳染著一頭棕色長捲髮，臉蛋還有些嬰兒肥，漫畫大眼和櫻桃小嘴十分立體，從小就是美人胚子。
不過今日的黃琳五官更為精緻，上圍尺寸三級跳，加上人人稱羨的歐美凳子臀及性感穿衣風格，與還是學生時的樣貌相差甚遠，就有網友相當訝異，「長得非常清純的小美女黃琳，就是現在身形很不科學的黃琳嗎？」直說兩種狀態差太大。