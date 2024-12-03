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▲台中市議員李中揭發，一名小六學生持海棉製的樂樂球棒反擊老師，隔天竟在學校被抓到派出所。（圖／記者顏幸如攝）

▲台中市小學生從校園直接被抓到派出所，盧秀燕得知後大怒，要求督學以下皆嚴懲。（圖／台中市政府提供，2024.12.02）

台中市某國小今年3月發生師生衝突，一名小六生樂樂球棒打到老師，隔日向老師道歉後仍被報警，兩名員警取得學務主任同意後，入校將學生帶回派出所做筆錄。案件爆發後引起軒然大波，不僅家長得知後氣炸，連台中市長盧秀燕都震怒強調教師「不適任」要求重懲，律師林瓊嘉也忍不住痛批員警及校方「連基本常識都沒有」。今年3月台中某國小師生在課堂上爆發衝突，一名小六學生持樂樂球棒打到老師，隔天向老師道歉，但老師認為學生態度不佳選擇報警，，並移送少年法庭，讓家長事後得知氣炸。案件曝光後，台中市長盧秀燕震怒強調該教師，做出最壞的教育示範，而警方沒有傳票，學校竟容許將孩子帶走市警局公關室主任蔡期望指出，入校兩名員警對法令認知不足，不僅沒第一時間通知家長，更不該直接將學生帶走，根據《聯合新聞網》報導，律師林瓊嘉指出員警明顯違反少年事件處理法以及警察職權行使法規定，且依照《少年事件處理法》明訂要以兒少利益優先、教育代替處罰，如今老師竟拿警察來嚇唬學生，林瓊嘉痛批，警界及教育界該聯手的是保障兒童身心，且14歲以下就視為兒童，該生在整起事件又並非現行犯，警方入校拘提行為恐怕會造成孩子陰影，是相當嚴重的違規行為。