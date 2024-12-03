我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨黨主席柯文哲涉京華城弊案遭羈押禁見，創黨元老朱蕙蓉上週以證人身分前往北檢後，連上多個政論節目提及約談狀況，並直言柯文哲「死定了」；隨後朱蕙蓉被檢舉傷害黨，朱憤而跟丈夫聯袂宣布退黨，並暗指檢舉案跟陳智菡有關。朱蕙蓉2日更在政論節目中爆料，陳智菡忘記繳黨費，根本不是黨員，此話一出讓全場都驚呆。朱蕙蓉自11月28日起頻上政論節目，並直言她認為柯文哲「死定了」，陳智菡隨後發文意有所指稱，有些「民間友人」在柯文哲失勢時就想另立山頭，質疑他們上節目「造謠」搶通告費。朱蕙蓉也回擊，不要想太多，「我一毛錢都沒有拿到過。」此外，朱蕙蓉也稱陳智菡黨員編號「100號都沒有」，自己編號004，但並沒有了不起，不會因為早入黨就倚老賣老。朱蕙蓉2日在政論節目《台灣向前行》透露，有人告訴她陳智菡沒有資格說她，因為陳智菡忘記繳黨費，所以「根本不是黨員」，此話一出，讓主持人以及現場來賓都相當震驚，直呼「真的假的」、「這是什麼情況啊」。