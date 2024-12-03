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▲中國籍丈夫狠心將懷孕3個月的王姓妻子推下34公尺高的懸崖，此事件引發世界各地譁然。（圖／翻攝自臉書）

▲《消失的她》故事原型取自「2019年孕婦泰國墜崖案」，當事人王暖暖親自現身電影院支持本片。（圖／翻攝自澎湃新聞）

五年前一起中國男在泰國狠心推妻下崖的事件震驚國際，該名女子奇蹟生還後，如今過了五年還沒辦法離婚，昨（2）日有社群平台披露她開直播表示無法離婚，因為名義上的丈夫要求大筆贍養費，婆婆竟然還冷血地說自己的兒子沒有錯，「發生這些事都是因為妳事業太成功。」2019年中國江蘇省一對夫妻前往泰國旅遊，結果在過程中，俞姓丈夫竟然將懷孕3個月的王姓妻子推下34公尺高的懸崖，雖然最後王女奇蹟得救，但腹中的胎兒卻因此不保。此案震驚世界各地社會，王女甦醒後一度癱瘓難以走路，此事件還被改編成電影《消失的她》。有網紅帳號2日在X發文，指出「王暖暖被丈夫俞某冬親手推入懸崖後奇跡生還，被診斷再也不能生育。但王暖暖在 2024 年 6 月 1 日宣稱自己再次懷孕，並在 9 月 17 日宣佈再次生子。」從幾乎癱瘓的處境到能走路，並遇到真愛再產子，本來是一件喜事，然而卻因狠心丈夫而遇到難題。王暖暖曾開直播說，五年來一直嘗試離婚，但還在等待開庭。直到她今年9月去給兒子上戶口時，才被告知婚姻存續期間，孩子落戶生父只能是俞某冬，對此她無法接受。更讓大眾憤怒的是，俞某東母親認為兒子將王暖暖推下懸崖一事，是王暖暖有錯在先。俞某東母親曾說，如果不是王暖暖生意做太成功，怎麼會勾引兒子做出錯的事情，此番言論引發社會大眾的怒火，認為俞家人都冷血無情又恐怖。