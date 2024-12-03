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統一獅內野手潘傑楷在今年世界棒球12強，不僅隨著中華隊奪得賽會隊史首冠，更在12強賽中打出身價，合計32個打數貢獻10安、包括1轟、打擊率為0.313，根據媒體報導，「潘傑楷有望在明年簽下複數年約，月薪有望上看40萬台幣。」今年滿30歲的潘傑楷，是獅隊在2016年季中選秀會上，在第5輪17順位選入隊中，今年在備受質疑的情況入選中華隊，但潘傑楷卻在逆境中兌現自己的實力，贏得球迷的認可，更收到大量的「道歉表」，對此潘傑楷日前則透露，「感謝球迷一路以來的支持，『不需對我道歉』。」潘傑楷算是一位大器晚成的選手，雖然在2018年時一度出賽75場，但在2019年、2020年出賽場次銳減，僅分別出賽35場與36場，是在2022年才開始穩定出賽，今年則是繳出生涯年，出賽102場（生涯新高），掃出94安、包括5轟（生涯新高）、打擊率0.283，並獲得今年中華職棒三壘手最佳十人。本季潘傑楷的薪資為24萬台幣，隨著在12強的好表現，薪資有望再創新高。獅隊領隊蘇泰安接受媒體訪問時表示，「預估潘傑楷明年薪資有望突破30萬，月薪甚至有望一舉來到40萬美元，且將是一份複數年合約。」