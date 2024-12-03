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▲必勝客雙12「買一送一」優惠！官網、PK APP​​​​​​​都有「買一送一」。（圖／必勝客提供）

▲必勝客雙12官網優惠一次整理。（圖／必勝客提供）

▲必勝客PK APP專屬優惠一覽。（圖／必勝客提供）

▲達美樂「1公斤起司披薩」下殺48折。（圖／翻攝自達美樂FB）

歲末年終大優惠！雙12購物節殺紅眼，必勝客1212感謝季也來報到，PK APP會員天天吃經典美食「買一送一」不用抽、每週限量瘋搶12元起司咔滋餅，個人「披薩＋副食＋飲料」才122元，隨饗券低至34折、還可囤券寄餐跨店取好方便；達美樂現在也有1公斤起司披薩下殺48折優惠一次整理。必勝客雙12優惠，即日起至12月16日，官網、PK APP都有「買一送一」◾️酥皮玉米濃湯「買一送一」79元◾️（12月1日至12月30日）蜂蜜麻糬酥「買一送一」99元川味香烤皮蛋豬血「買一送一」139元酥炸魷魚鬚「買一送一」169元◾️必勝客官網12月3日至12月16日，激省義大利麵飯99元起、起司咔滋餅雙片也99元，個人披薩豪爽餐「105/125元個人比薩口味(擇一)＋副食＋330ml百事可樂」179元起、單點起司狂熱披薩222元，還有雙人激省餐333元等優惠。◾️PK APP專屬優惠，每週五10:00限量開搶12元起司咔滋餅、個人「披薩＋副食＋飲料」才122元，12月12日當天再加場。12月3日至12月16日，單點紙包麵/飯就送個人披薩一款，179～199元紙包麵口味：波隆那海鮮/奶油海鮮/羅勒海鮮/波隆那牛肉/奶油雞腿/羅勒雞腿、209元紙包飯口味：松露牛肝菌干貝起司/粉紅海鮮起司，送個人披薩(擇一)：夏威夷/美式辣腸/彩蔬鮮菇。達美樂35歲生日大放送 ！即日起至12月8日連續一週，開吃16吋巨無霸「1公斤起司披薩」限時優惠下殺48折；聯名起家雞「頂級洋釀辣雞＋韓式Q彈年糕」披薩即將完售，要吃要快。​