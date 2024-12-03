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傳大都會有興趣延攬道奇昔日「少主」！洛杉磯道奇隊昔日「少主」Walker Buehler，歷經第2次的Tommy John手術後，今年回歸賽場的例行賽表現慘澹，但在季後賽回神，多次先發幫助球隊扛住傷兵潮，甚至最終拿下世界大賽冠軍。Walker Buehler本季在例行賽的數據不盡理想，總共扛下16場先發，但只拿下1勝6敗的成績，防禦率攀升到5.38，相比受傷前的2022年賽季，整體狀況下滑許多。不過進入季後賽後，道奇原本的輪值人選Tyler Glasnow、Bobby Miller等人，都因為傷勢影響缺陣，此外，媒體《SNY》也指出，道奇最近補強動作頻頻，甚至和賽揚左投Blake Snell簽下5年1.82億美元（約合新台幣59億）的合約，