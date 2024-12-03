傳大都會有興趣延攬道奇昔日「少主」！洛杉磯道奇隊昔日「少主」Walker Buehler，歷經第2次的Tommy John手術後，今年回歸賽場的例行賽表現慘澹，但在季後賽回神，多次先發幫助球隊扛住傷兵潮，甚至最終拿下世界大賽冠軍。如今，根據美國媒體《紐約郵報》報導，傳出近期才簽下釀酒人右投Frankie Montas的紐約大都會，也有意延攬Walker Buehler入隊，持續組建先發輪值。
季後賽回神投出身價 道奇無意報價
Walker Buehler本季在例行賽的數據不盡理想，總共扛下16場先發，但只拿下1勝6敗的成績，防禦率攀升到5.38，相比受傷前的2022年賽季，整體狀況下滑許多。
不過進入季後賽後，道奇原本的輪值人選Tyler Glasnow、Bobby Miller等人，都因為傷勢影響缺陣，Walker Buehler和山本由伸一同扛下這重責大任，總共出賽4場，拿下1勝1敗，防禦率僅3.60，且包含1次救援成功，是在世界大賽第5戰9局下登板關門，最終幫助道奇奪下隊史第8冠。
根據《紐約郵報》報導指出，大都會目前的先發輪值，僅確定了日籍投手千賀滉大、剛簽下的Frankie Montas，並對Walker Buehler產生興趣。
此外，媒體《SNY》也指出，道奇最近補強動作頻頻，甚至和賽揚左投Blake Snell簽下5年1.82億美元（約合新台幣59億）的合約，但卻沒有向奪冠功臣的Walker Buehler提出1份合格報價，這意味著任何簽下他的球隊，不會因此而失去選秀權，所以也讓他成為其他球隊希望延攬的對象。
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Walker Buehler本季在例行賽的數據不盡理想，總共扛下16場先發，但只拿下1勝6敗的成績，防禦率攀升到5.38，相比受傷前的2022年賽季，整體狀況下滑許多。
不過進入季後賽後，道奇原本的輪值人選Tyler Glasnow、Bobby Miller等人，都因為傷勢影響缺陣，Walker Buehler和山本由伸一同扛下這重責大任，總共出賽4場，拿下1勝1敗，防禦率僅3.60，且包含1次救援成功，是在世界大賽第5戰9局下登板關門，最終幫助道奇奪下隊史第8冠。
根據《紐約郵報》報導指出，大都會目前的先發輪值，僅確定了日籍投手千賀滉大、剛簽下的Frankie Montas，並對Walker Buehler產生興趣。
此外，媒體《SNY》也指出，道奇最近補強動作頻頻，甚至和賽揚左投Blake Snell簽下5年1.82億美元（約合新台幣59億）的合約，但卻沒有向奪冠功臣的Walker Buehler提出1份合格報價，這意味著任何簽下他的球隊，不會因此而失去選秀權，所以也讓他成為其他球隊希望延攬的對象。