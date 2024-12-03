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▲經搶救目前陳芳盈已經恢復意識，不過仍有頭昏、頭痛的情況。（圖／翻攝陳芳盈臉書）

11月24日晚間，雲林縣議員陳芳盈與助理在雲林縣斗六市中興路發生車禍，兩人遭一名蕭姓男子駕車逆向撞上，導致2人重傷送醫，經搶救目前陳芳盈已經恢復意識，不過仍有頭昏、頭痛的情況，且左眼因為碎骨打到視神經的關係，雖然已經緊急開刀取出碎骨，不過目前左眼仍是接近全盲的狀態，未來恐需面臨長期復健。回顧案發經過，11月24日晚間，陳芳盈與助理騎車在跑行程行經斗六市中興路，兩人均有戴安全帽，豈料一名蕭姓男子疑似為了閃避臨停的貨車，因此將車輛開至對向車道，與陳芳盈的機車迎面對撞，導致陳芳盈和助理受傷，當晚被送斗六成大醫院治療，後來轉到台北台大。雙方駕駛均無酒駕。陳芳盈的小編團隊一早向外界報告病情，並感謝雲林縣長張麗善、國民黨立委羅智強以及各界的關心。目前陳芳盈在歷經搶救後，陳芳盈目前已脫離險境，狀況穩定，顱內出血已被控制住，無需手術，由於陳芳盈仍有嚴重腦震盪，持續頭暈和頭痛的症狀，需要藥物控制，並大部分時間保持平躺，要避免動作過大導致暈眩。此團隊也指出，陳芳盈左眼的視神經因遭到重擊而受損，眼眶內有碎骨壓到視神經，雖然已緊急取出碎骨，但左眼視力近乎全盲，需進行長期的醫療和復健。除此之外，陳芳盈的左額與左眼眶因骨折移位，未來還需進行顏面重整手術。