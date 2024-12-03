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勞動部勞發署北分署公務員疑遭霸凌輕生，原任分署長謝宜容成眾矢之的，遭勞動部記大兩過免職。不過根據《CTWANT》報導，謝宜容不僅曾向勞動部高層表達拒背鍋，甚至揚言必要時不惜公開「黑料」自保。《CTWANT》報導指出，謝宜容不僅曾表達拒背鍋，甚至揚言必要時不惜公開「黑料」自保，因此勞動部在第一份霸凌調查報告才會說謝宜容「目的良善」，且非輕生同仁直屬長官。知情人士透露，因勞動部霸凌案而接任勞動部長的洪申翰，透過綠營內部管道得知，所謂「黑料」包括內部核銷經費簽呈、替長官送禮名單等，此外還有近年高層疑似用就安基金申請到考察歐洲，卻變更原訂行程、吃吃喝喝觀光的內幕，洪申翰因此對於是否續查謝宜容、再出第二份調查報告相當謹慎。報導也指出，政院發言人李慧芝日前公開表示，行政院長卓榮泰下令再給洪申翰一週時間調查，洪申翰身為卓揆「民主活水」嫡系子弟，但政院仍要求看報告，綠營人士推測是高層對於洪申翰剛上任就爆出要求勞動部周末加班開會，還下封口令一事不滿，加上12月初，藍白相繼辦反霸凌、反廢死大遊行，政院不願遊行再添柴火，因此主動幫洪申翰劃下「止血紅線」。