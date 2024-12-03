我是廣告 請繼續往下閱讀

▲亞莉安娜在《魔法壞女巫》扮演金髮好女巫，表現逗趣又搶眼，被認為極有可能奪得奧斯卡最佳女配角。（圖／UIP提供）

▲《夢幻女郎》珍妮佛哈德森（右）角逐奧斯卡最佳女配角順利獲獎，碧昂絲（中）進軍影后反而連入圍都沒有。（圖／摘自IMDb）

▲凱特溫絲蕾原先以《為愛朗讀》提報角逐奧斯卡女配角項目，結果被提名最佳女主角，也成功得獎。（圖／摘自IMDb）

根據百老匯史上收入最高音樂劇之一改編的電影《魔法壞女巫》，上映不到兩週北美票房已破2億6300萬美元，即將衝向3億大關，各方也看好片子角逐奧斯卡金像獎的機率。不過兩位女主角辛西亞艾利沃、亞莉安娜將不會在影后大戰上廝殺，根據歐美外電報導，電影公司已和亞莉安娜方面確認好，她會提報女配角獎，目前已被看好是最有機會得獎的人選。從《魔法壞女巫》的宣傳活動、宣材設計來看，辛西亞艾利沃與亞莉安娜都是片中的女主角，並沒有誰的地位徹底壓過另外一位，雖然劇情上而言，辛西亞的角色分量更重，可是亞莉安娜的角色較為逗趣、搶眼，各自都有各自的優勢。而當年舞台劇原作進軍百老匯東尼獎，扮演這兩個角色的伊迪娜曼佐、克莉絲汀錢諾維斯都入圍了音樂劇最佳女主角，最後由伊迪娜勝出。或許因為角色在情節的地位上分量稍微輕一些，加上明年奧斯卡影后大戰較為激烈，《艾諾拉》麥琪麥迪遜、《瑪麗亞》安潔莉娜裘莉聲勢都很強，如果辛西亞與亞莉安娜一起爭取最佳女主角項目，「網內互打」必然彼此瓜分票源，反而不一定好。最佳女配角目前看來強棒不怎麼多，亞莉安娜反而有機會聲勢領跑，因此她自願被列為配角，也不見得是受委屈，是經過策略的考量，當然有奧斯卡獎投票資格的美國影藝學院會員們，可以自行決定要提她入圍女主角或是女配角，不一定遵照電影公司的要求。有很多電影不只一位主角，在提報奧斯卡時，電影公司往往會有策略性的取巧，未必每次都能夠成功，但結果不錯的還不少。同樣是百老匯音樂劇改編的《夢幻女郎》，那時知名度較低的新秀珍妮佛哈德森，雖然演到的角色戲分又重又有較多的揮空間，卻還是提報女配角，影后由戲分比較沒那麼突出的大牌碧昂絲去爭取。後來珍妮佛哈德森順利抱回一座小金人，碧昂絲連入圍名單都沒擠進，而這兩個角色在原音樂劇進軍百老匯東尼獎時，都被列為女主角，而且是扮演珍妮佛那個角色的前輩女星獲獎，可見電影版在奧斯卡就是只求獲獎結果最有利的策略報名。凱特溫絲蕾有一年推出了《真愛旅程》與《為愛朗讀》兩部力作，為免自己打自己，以前者進軍最佳女主角，後者只報最佳女配角，可是兩部在中她分明都是女主角，最後奧斯卡沒有入圍《真愛旅程》，反而把她在《為愛朗讀》提名成最佳女主角，她也因為此片拿下了影后大獎。