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▲大批消費者致電雜誌瘋各間分店詢問此事，昨晚雜誌瘋也發出聲明道歉，證實男職員行為不當。（圖／翻攝自臉書）

台灣首間連鎖雜誌專賣店「雜誌瘋」近日爆出爭議，一名男職員在社群個版上竟發布多張「店內裸奔」的無碼照，引起網友熱議關注。對此，雜誌瘋昨（2）日晚間發布道歉聲明，證實該職員在門市打烊後，於店內做出不當行為，目前已將該人員調離現職，但仍讓外界不滿怒轟：「不是該立即開除和報案嗎？不是該立即全店消毒嗎？誰還敢再買你們的產品？」根據《自由時報》報導，該名雜誌瘋男職員近日在社群媒體中，因「職棒簽賭」相關事件與其他網友爆發嚴重爭執，結果被網友們發現，，但男職員卻反嗆網友轉移話題，並稱自己在店內裸奔時，身體並未碰到其他商品。事件爆發後，引起廣大熱議，大批消費者致電雜誌瘋各間分店詢問此事。而昨晚雜誌瘋也發出聲明道歉，證實男職員行為不當，「針對近日發現有公司職員於門市打烊後於店內做出不當行為，本公司深感震驚與遺憾。此行為已嚴重違反公司規章及損害公司的聲譽。雜誌瘋表示，關於該人員於網路上的言論，為該人員個人行為，並不代表公司立場。「但我們未能在第一時間發現問題，造成消費者疑慮與觀感不佳，我們深表歉意。我們會進一步加強內部管理，避免類似情況再次發生。」但雜誌瘋仍遭多數網友怒轟，「以後不會再去貴店消費了，真的很噁」、、「後台很硬，調離現職而已」、「建議整間店先消毒，每天下班都跑去買東西瞬間感覺手都髒了」。