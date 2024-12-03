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▲青花驕進駐南港CITYLINK！開幕憑南港、內湖區居民身分證或工作名片，就免費​​​​​​​送吃「特色綜合丸」，消費滿額再贈「青花椒麻口水牛」。（圖／王品集團提供）

▲聚日式鍋物總算進軍基隆，基隆信一店開幕每桌送吃「富士肉肉山」。（圖／王品集團提供）

▲深紅鍋物「吃蟹季」！活體「麵包蟹買一送一」。（圖／深紅鍋物提供）

下波冷空氣可能降至15℃，今北台灣濕冷下雨要變天了，王品集團迅速推出火鍋優惠幫大家暖暖身子，麻辣鍋「青花驕」進駐南港CITYLINK， 住在南港、內湖的居民憑身分證，或該區上班族出示名片，免費送菜爽吃「特色綜合丸」、消費滿額再請吃「青花椒麻口水牛」；「聚日式鍋物」進駐基隆開幕首間餐廳，帶雨傘或雨衣到信一店消費，就免費送吃「富士肉肉山」，美食優惠一次整理。王品集團「青花驕」12月5日進駐CITYLINK南港店祭出開幕優惠，12月5日至2025年1月24日，凡戶籍地、工作場域於南港、內湖區，憑身分證或名片，到店消費免費送菜爽吃「青花驕特色綜合丸」，消費滿1,500元再加碼送「青花椒麻口水牛」。全台「青花驕」門店也有消費優惠，2025年1月15日前，到全台青花驕不限消費金額，開鍋就送「500元現金券」犒賞饕客。王品集團「聚日式鍋物」首度進駐基隆，歡慶「基隆信一店」將於12月15日開幕，推出在地人好康優惠，12月15日至12月31日，活動期間只要攜帶雨傘或雨衣到基隆信一店消費，每桌贈送「富士肉肉山」一份，下雨天吃飯送上小確幸。以大啖活體龍蝦的「屠龍計劃」受到好評的「深紅鍋物」，開吃深紅「吃蟹季」，即日起至12月31日，活體「麵包蟹買一送一」只要1,299元、冬季加碼「蛤蠣雞湯粥」加價購才199元。喜歡吃火鍋又不想出門的民眾，還可考慮提前預訂「屠龍到府」的專屬套餐服務，在家也能溫暖吃大餐。