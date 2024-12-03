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▲中華隊這次12強賽擊出的10發全壘打由9名打者所敲出，隊長陳傑憲是唯一敲出兩發以上全壘打的球員。（圖／記者葉政勳攝

31歲的西武隊內野手源田壯亮近期表示，自己在代表「侍Japna」日本武士隊參加第三屆WBSC世界12強棒球賽時，重新認識到積極打擊的重要性。他指出，在面對台灣等海外球隊時，對手積極揮棒的打法讓防守變得困難，並認為這種積極性讓打線更具威脅。源田表示將把這次國際賽的經驗應用於球隊，幫助西武從本季墊底的困境中反彈。作為本屆賽事中日本隊年紀最大的代表，他在7場比賽中表現穩定，兼具守備與打擊的價值。源田壯亮是這次日本隊經驗最豐富的選手，參加了本次比賽的7場比賽。作為遊擊手，他不僅貢獻了穩定的防守，還敲出了一支全壘打，打擊率2成78。無論是進攻還是防守，他都成為了不可或缺的存在。冠軍戰對上中華隊時，他先發出場，但球隊0：4落敗，屈居亞軍，錯失衛冕機會。他受訪時大方承認失敗，並說：「我們徹底被打敗了，必須承認台灣很強大。」源田壯亮表示，「當與海外球隊——像是台灣等國家——對戰時，遇到那些積極揮棒的對手，作為守備方真的會感到困難。而且從打線的角度看，也能感受到這樣打法的威脅性。雖然這要視情況而定，但這次比賽讓我重新認識到，積極揮棒的重要性。」源田壯亮甚至表示，中華隊等對手讓他在國際舞台上學到寶貴的經驗，他能將這些經驗帶給今年球季低迷不振的西武隊，嘗試在下個賽季東山再起。本屆中華隊以中職球員為主體，打線方面則是以短槍為主，但卻在賽會中狂掃10發全壘打出乎外界預期。在預賽中球隊共敲出6轟，開轟的選手分別：為陳晨威（樂天桃猿）、陳傑憲（統一獅）、江坤宇（中信兄弟）、戴培峰（富邦悍將）、林立（樂天桃猿）及吉力吉撈‧鞏冠（味全龍），進到超級循環賽後，潘傑楷（統一獅）、林安可（統一獅）分別在對美國和日本的比賽敲出全壘打，而陳傑憲與林家正則在冠軍開轟，幫助中華隊終結日本在國際賽的27連敗。