我是廣告 請繼續往下閱讀

大谷翔平本季轉戰洛杉道奇道奇後，隨即爆出他的翻譯水原一平騙取他財產的醜聞，今（3）日美國媒體《The Athletic》在報導中指出，「聯邦檢察官在週一開庭後，大谷翔平順利向水原一平討回價值32.5萬美元（約合新台幣1060萬元）的球員卡。」水原一平的案子將在明年1月24日遭到判刑。據《The Athletic》透露，「水原一平的詐欺案在上周二舉行聽證會，水原一平至2024年1月至3月，盜用大谷翔平的財產，在eBey與Whatnot上購買球員卡並打算轉售，大谷翔平想要拿回這些東西，並向法官透露這些物品是用他的錢去購買的。」大谷翔平也在給法官的信中說道，「當水原一平被查緝時，他身上有大量帶有他形象與簽名的球員卡，這些球員卡被他擁有是不對的，我希望他能歸還它們。」目前水原一平已經被聯邦法院，以銀行詐欺罪和不實報稅起訴，這兩項罪將可能讓他面臨33年的刑期，與125萬美元的罰款，且預估水原一平至少要賠償大谷翔平1700萬美元（約合新台幣5.5億）。