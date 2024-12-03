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▲黃子佼每次現身北檢出庭都是同一套穿搭，手上還拿著一瓶礦泉水。（圖／NOWnews攝影中心）

▲黃子佼曾經宣導反偷拍影片外流，如今看來相當諷刺。（圖／黃子佼臉書）

黃子佼被檢警發現在成人論壇「創意私房」（或名小圈子）購買7部未成年少女不雅影片，被害人年紀從12、13到17歲，內容非一般裸露而是違反意願的偷拍、性虐待等，原本2年緩起訴被高檢署撤銷發回續查，後來遭台北地檢署依《兒少性剝削條例》起訴，黃子佼以「下載後擺著沒看」、「影片不是我拍的」否認犯罪，被檢方求刑7至9個月，北院判決結果今（3）日上午出爐，黃子佼付費下載未成年少女不堪影片，案件爆發後一度認罪，檢察官因此予以2年緩起訴處分，條件是繳納120萬元給國庫，以及寫1200字以上悔過書，不過，高檢署認偵查不完備，命其發回再行偵查，黃子佼和律師反而以不認罪為攻防，北檢公訴檢察官認為黃子佼態度反覆，拖延訴訟程序，具體求刑7到9個月，並建議法官讓黃坐牢反省。台北地檢署起訴指出，黃子佼的犯罪行為從民國103年2月12日註冊為「創意私房」高級會員開始，並自112年2月起以未加密行動硬碟下載、儲存未成年女子性影像，審理期間，黃子佼以「下載了還沒看」、「影片不是我拍的」等陳述力駁最低刑罰，律師也主張他所涉法條去年1月才加重刑責，檢方無法舉證黃子佼是在修法後下載本案48部影片，且他也沒有散布。另外，其中一名被害少女向黃子佼民事求償100多萬元，黃認為影片不是他所拍攝的，堅持拒絕賠償。台北地院審酌黃子佼今年5月被改為起訴後，對本案的態度一百八十度大轉變，每每出庭主張無罪辯論等，最終宣判黃子佼有期徒刑8個月，併科罰金10萬元，可以每日折抵1千元改服勞役，全案仍可上訴。針對黃子佼一審判決結果，《NOWnews今日新聞》詢問黃子佼、孟耿如，截稿前皆沒有回應。