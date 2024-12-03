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▲員警發現電子煙油含有「依托咪酯」，並在車內起獲毒咖啡包（圖／翻攝畫面）

▲員警將吳男拉下車。（圖／翻攝畫面）

▲警方進一步搜索車內，還發現兩包含有卡西酮的毒咖啡包。（圖／翻攝畫面）

今（3）日凌晨新北市三重區傳出巨響，28歲吳姓男子駕車自撞中興橋下人行道樓梯旁的燈桿，員警獲報到場，發現吳男在駕駛座上手拿電子煙瘋狂顫抖，對員警叫喚毫無反應，腳還持續踩壓油門，員警立即破窗將吳姓駕駛拖出，後續發現電子煙油含有「依托咪酯」，並在車內起獲毒咖啡包，全案訊後依違反毒品危害防制條例及公共危險罪，將吳男移送新北地檢偵辦。今天凌晨2時許，28歲吳姓男子駕車外出，卻一邊吸著含有依托咪酯的電子煙上路，行經三重環河南路、成功路口時，豈料意識變得模糊，竟往中興橋下人行道樓梯旁燈桿迎面撞上，後續吳男還持續踩壓油門，導致車輛發出刺耳轟鳴。員警獲報立即趕抵現場，發現吳男仍坐在駕駛座上，身體不停顫抖，雙手握著方向盤，其中一隻手還緊抓著一支電子煙，對於員警喝令吳男下車無效，擔憂車輛失控會波及無辜，員警便以警棍破窗，將人拉出車外。經檢測，吳男手上的電子煙油驗出含有毒品「依托咪酯」（喪屍菸彈）成分，警方進一步搜索車內，還發現兩包含有卡西酮的毒咖啡包，訊後依違反《毒品危害防制條例》、《公共危險罪》移送新北地檢偵辦。