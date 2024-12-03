總統賴清德出訪過境夏威夷，有媒體報導稱這是美方歷年來最高禮遇，首次有機邊接機和紅地毯歡迎賴清德。對此，前國民黨立委陳以信痛批，這段話根本是胡扯，並以前總統馬英九過境美國兩次的經驗舉例，「當時馬總統不會刻意吹捧美方禮遇，不像民進黨政府的涉外人士總愛自吹自擂。」
陳以信2日在臉書發文表示，媒體報導涉外人士說「這是美方首度在機邊接機，歡迎我國元首，不同於過去在航廈接機，這是歷年最高禮遇規格」，陳以信痛批，這段話根本就是胡扯，「這位涉外人士為了吹捧台美關係，竟不惜公開對國人扯謊！」
陳以信過去擔任總統府發言人時，曾經陪馬英九過境美國兩次，他表示，2015年7月的久揚之旅過境波士頓，飛機一落地美國在台協會主席薄瑞光親自上飛機，兩位美國聯邦眾議員就在機梯旁守候歡迎；之後隨團人員直接上車揚長而去，「哪有經過什麼航廈與通關？」隔年3月的久安之旅過境休士頓，接機模式完全相同，都是AIT主席親自上機歡迎，數位聯邦級與地方級政要在機梯旁歡迎，隨團人員直接上車離開，連航廈都沒進去過。
陳以信直呼，那是他這輩子前兩次到美國的美好經驗，「只是當時馬總統不會刻意吹捧美方禮遇，不像民進黨政府的涉外人士總愛自吹自擂，過去幾年過境美國都在航廈接機，反是讓台灣吃了委屈而不敢張揚…」。
我是廣告 請繼續往下閱讀
陳以信過去擔任總統府發言人時，曾經陪馬英九過境美國兩次，他表示，2015年7月的久揚之旅過境波士頓，飛機一落地美國在台協會主席薄瑞光親自上飛機，兩位美國聯邦眾議員就在機梯旁守候歡迎；之後隨團人員直接上車揚長而去，「哪有經過什麼航廈與通關？」隔年3月的久安之旅過境休士頓，接機模式完全相同，都是AIT主席親自上機歡迎，數位聯邦級與地方級政要在機梯旁歡迎，隨團人員直接上車離開，連航廈都沒進去過。
陳以信直呼，那是他這輩子前兩次到美國的美好經驗，「只是當時馬總統不會刻意吹捧美方禮遇，不像民進黨政府的涉外人士總愛自吹自擂，過去幾年過境美國都在航廈接機，反是讓台灣吃了委屈而不敢張揚…」。