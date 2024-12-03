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▲瑪丹娜（右）與93歲父親合照，意外有種溫馨的感覺，她身為樂壇女王的霸氣似乎也收斂了些。（圖 ／摘自IG）

66歲娛樂圈大姐大瑪丹娜，好強了一輩子，心裡也有柔軟的時刻，她在感恩節假期把93歲的爸爸，以及親生加收養的6個子女都接到她在紐約近郊富人區漢普頓的別墅團圓，拍了大合照，坦言這一年內繼母、弟弟相繼因為癌症離世，父親雖然堅強面對，卻在弟弟下葬時哭了出來，令她永遠無法忘懷，因此在闔家共度佳節的時分，把她所愛、所關心的人都聚在一起，也有療傷止痛的功能。瑪丹娜在樂壇從無名新秀到超級巨星，一路以來歷經許多挫折與打擊，獅子座的她始終自信滿滿、沒有被打倒，外界也總認為她就是霸氣，是不折不扣的女強人，沒想到她心裡也有柔軟的部分，尤其是今年失去了繼母和弟弟，讓她對親情更加珍惜，也對於93歲接連送走老伴和兒子的父親更疼惜。在她的感恩節最新圖文中，也有她與父親的合照，只見她看著父親、似乎要把頭靠在父親肩上，竟有種另類的溫馨感覺。身為全家族中最知名的人物，瑪丹娜也是家裡的支柱，扛起的擔子不輕，但她卻沒有什麼怨言，只希望自己關愛的人都能有好的生活。雖然瑪丹娜只曾和健身教練舊愛卡洛斯生了女兒蘿德絲，以及與第2任丈夫蓋瑞奇生了兒子洛可，但她另外收養了4個非裔的孩子大衛、梅西、史黛拉與艾絲蒂，大夥兒湊在一起還算蠻熱鬧，也讓她這個感恩節過得不會太寂寥。她也表示和父親與所有孩子們在感恩節相聚，是靈魂的良藥，看得出她有多麼享受這段時光。