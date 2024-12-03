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▲杰威爾公布場館進出動線，避免觀看演唱會的人潮卡住。（圖／杰威爾音樂臉書）

▲周杰倫演唱會演唱會即將到來，主辦方及北捷都已經做好疏運準備。（圖／周杰倫 臉書）

天王周杰倫將在本周四起在台北大巨蛋一連開唱4天，成為在該場地開唱的第一人，由於大巨蛋是全新場地，周杰倫所屬公司杰威爾音樂昨（2）日不僅公布場館進出動線，讓歌迷可以更方便入場，為了鼓勵大家搭乘捷運觀看演唱會，他們也將提供搭乘捷運的20元補貼費用回饋給觀眾，且公開折抵方式，近15萬入場粉絲都有機會得到，不過要留意的是，僅限從國父紀念館站出站者。周杰倫開唱在即，除了台北捷運祭出疏運計畫，杰威爾音樂也開始備戰，在臉書公布台北大巨蛋場館動線資訊，「請依票券上座位區所指示的出入口GATE進出場館。」並貼出大巨蛋各區座位的進場出入口導覽圖，希望屆時歌迷可以迅速找到出入口，儘快疏散人潮。為了避免周邊交通大打結，杰威爾也鼓勵粉絲們搭乘捷運觀看演唱會，只要是搭乘捷運並從國父紀念館出站者，將獲得20元補助回饋，折抵方式為「進入大巨蛋場館後，可將該次使用之悠遊卡（或具悠遊卡功能之票卡），於館內設置之驗票機靠卡感應」，若仍有其他相關操作問題，也可以詢問現場工作問題。周杰倫門票於10月23日中午開賣，一啟售隨即被粉絲搶購一空，最高甚至有89萬人同時上線搶票，再加開部分視線遮蔽區門票也同樣被秒殺，甚至有粉絲搶不到票，崩潰表示要爬進大巨蛋下水道聽演唱會，因此屆時恐湧入超過15萬人，也難怪杰威爾公司會提前公告入場動線，以利儘快疏散人潮。此外，北捷也呼籲歌迷散場時，可以多利用國父紀念館地下通廊至國父紀念館站3、4號出口或是鄰近的市政府站，避開人潮擁擠的國父紀念館站5號出口。