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▲對於Yuri疑似退團不續約傳聞，今（3）日樂天球團作出回應，「關於樂天女孩的合約目前仍在洽談中，相關事宜尚未確定。一旦有最新進展，我們會第一時間向外界公布，謝謝。」（圖／Yuri陳怡叡IG）

▲Yuri有意離開前東家似乎有跡可循，上月受訪表示，「明天是不是留樂天，或是到別隊，都是聽天由命。」言語間流露滿滿無奈與難過，往後去向間接成了未知數。（圖／記者吳翊緁拍攝）

「啦啦隊女神」Yuri（陳怡叡）擁有精緻臉蛋與姣好身材，外型亮眼的她更被受封「地表最正啦啦隊女孩」，自2020年加入「樂天女孩」球團，人氣扶搖直上，近年還跨版圖發展戲劇、綜藝及唱片等領域，擄獲廣大粉絲。豈料今年6月Yuri突在社群平台直播透露，「已經找不到任何繼續留下來的理由」，疑似萌生退團念頭，未來動向引發關注，對此，Yuri所屬球團今（3）日稍早向《NOWnews今日新聞》記者作出回應，「一旦有最新進展，我們會第一時間向外界公布」。事實上，Yuri傳出不再與樂天續約早已不是新聞，對此，《NOWnews今日新聞》記者進一步確認消息是否屬實，樂天球團表示：「關於樂天女孩的合約目前仍在洽談中，相關事宜尚未確定。一旦有最新進展，我們會第一時間向外界公布，謝謝。」沒有正面回應出走傳聞，令外界看得霧煞煞。事實上，Yuri有意離開前東家似乎有跡可循，不光是在今年6月大吐苦水「已經一個月沒安排工作」，其經紀人則回應有積極安排她的工作，可惜檔期無法配合，再加上上（11）月出席活動受訪時Yuri更表示，「明天是不是留樂天，或是到別隊，都是聽天由命。」言語間流露滿滿無奈與難過，往後去向間接成了未知數。