今（113）年9-10月期統一發票中獎號碼已在11月25日開出，財政部將於今（3）日下午公布中獎清冊，根據初步統計，這期1000萬元特別獎有21人中獎，另有14人抱走200萬元特獎，至於詳細消費地點及金額，財政部下午就會公布，不過，根據超商自行公布的中獎清冊，有人在7-11只花35元買咖啡就抱走1000萬元大獎。
今年9-10月統一發票共開出特別獎、特獎中獎號碼各1組、頭獎至六獎中獎號碼3組，並開出雲端發票專屬獎100萬元獎30組、2000元獎16000組、800元獎10萬組及500元獎245萬組，其中1000萬元中獎號碼為「28630525」，特獎獎金200萬元中獎號碼為「90028580」，頭獎獎金20萬元3組中獎號碼分別為「27435934」、「39666605」、「02550031」。
雲端發票專屬獎100萬元獎項30組中獎字軌號碼分別為「ER13545507」、「EB03153365」、「EV47250394」、「FB45087550」、「EQ59478979」、「ET71854963」、「FG56225931」、「EK21825768」、「EQ65283128」、「ET86350688」、「EJ63259902」、「EH58078290」、「EQ36750183」、「FA78867070」、「EQ55277428」、「FL94633109」、「FM10729993」、「EB18532780」、「FD12577931」、「EP09443016」、「EN37594851」、「ER11532235」、「EC47038599」、「ET12062590」、「FH56689338」、「ES22509660」、「EQ50401936」、「EY32411178」、「FK86783169」、「EG55241206」；併同雲端發票專屬獎2000元獎16000組、800元獎10萬組及500元獎245萬組獎項中獎字軌號碼，均已公布在財政部稅務入口網（網址：https://www.etax.nat.gov.tw/etw-main/ETW183W1/）提供查詢。
財政部也將於今日下午公布這期統一發票中獎清冊，根據初步統計，1000萬元特別獎共有21張發票中獎，200萬元特獎也有14張發票中獎，領獎期限從今年12月6日至明年年3月5日，財政部提醒大家記得對獎，中獎者也記得要在明年3月5日以前領獎。
此外，使用手機條碼儲存雲端發票或已辦理歸戶者，財政部電子發票整合服務平台會主動通知中獎訊息；使用會員卡儲存雲端發票者，會員卡店家也會主動通知中獎訊息；使用悠遊卡、icash卡或一卡通載具者，可選擇自行至便利商店多媒體服務機或財政部電子發票整合服務平台查詢是否中獎。
不過，根據目前超商及全聯公布的中獎清冊，7-11這期開出5張千萬特別獎、其中1位超級幸運兒只花35元買CITY CAFE就中千萬。全家便利商店也開出1組1000萬元特別獎，獎落「全家」板橋華江店，該位民眾消費173元買夯番薯、雞胸肉、三明治、燕麥飲等健康早餐，幸運成為千萬得主。
萊爾富則有1位1000萬中獎幸運兒，在北市梧州店消費100元買休閒零嘴就中了。全聯的幸運中獎者僅消費33元購買產銷履歷紅蘿蔔，就獲得特獎200萬元，地點在台南市柳營區的中山門市。
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雲端發票專屬獎100萬元獎項30組中獎字軌號碼分別為「ER13545507」、「EB03153365」、「EV47250394」、「FB45087550」、「EQ59478979」、「ET71854963」、「FG56225931」、「EK21825768」、「EQ65283128」、「ET86350688」、「EJ63259902」、「EH58078290」、「EQ36750183」、「FA78867070」、「EQ55277428」、「FL94633109」、「FM10729993」、「EB18532780」、「FD12577931」、「EP09443016」、「EN37594851」、「ER11532235」、「EC47038599」、「ET12062590」、「FH56689338」、「ES22509660」、「EQ50401936」、「EY32411178」、「FK86783169」、「EG55241206」；併同雲端發票專屬獎2000元獎16000組、800元獎10萬組及500元獎245萬組獎項中獎字軌號碼，均已公布在財政部稅務入口網（網址：https://www.etax.nat.gov.tw/etw-main/ETW183W1/）提供查詢。
財政部也將於今日下午公布這期統一發票中獎清冊，根據初步統計，1000萬元特別獎共有21張發票中獎，200萬元特獎也有14張發票中獎，領獎期限從今年12月6日至明年年3月5日，財政部提醒大家記得對獎，中獎者也記得要在明年3月5日以前領獎。
此外，使用手機條碼儲存雲端發票或已辦理歸戶者，財政部電子發票整合服務平台會主動通知中獎訊息；使用會員卡儲存雲端發票者，會員卡店家也會主動通知中獎訊息；使用悠遊卡、icash卡或一卡通載具者，可選擇自行至便利商店多媒體服務機或財政部電子發票整合服務平台查詢是否中獎。
不過，根據目前超商及全聯公布的中獎清冊，7-11這期開出5張千萬特別獎、其中1位超級幸運兒只花35元買CITY CAFE就中千萬。全家便利商店也開出1組1000萬元特別獎，獎落「全家」板橋華江店，該位民眾消費173元買夯番薯、雞胸肉、三明治、燕麥飲等健康早餐，幸運成為千萬得主。
萊爾富則有1位1000萬中獎幸運兒，在北市梧州店消費100元買休閒零嘴就中了。全聯的幸運中獎者僅消費33元購買產銷履歷紅蘿蔔，就獲得特獎200萬元，地點在台南市柳營區的中山門市。