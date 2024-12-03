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▲東北季風增強影響，今天開始北部、東半部降雨開始變多，尤其宜蘭地區要特別留意。（圖／中央氣象署）

▲氣象署表示，未來一週氣溫持續偏冷，尤其週六冷空氣增強，有機會成為「大陸冷氣團」。（圖／中央氣象署）

今（3）日東北季風增強，雖然本週氣溫不像上週寒冷，但水氣增多將導致北部、東半部出現雨勢，天氣風險公司分析師林孝儒表示，；週末則有一波較強的冷空氣，強度不排除達冷氣團等級。林孝儒表示，今天到週末，台灣受北方冷高壓帶來「東北季風」影響，背風面的中南部天氣相對穩定，以晴時多雲天氣為主，白天高溫24至28度，早晚低溫18至20度，局部沿海空曠或近山平地約15至17度。北部、東半部位處迎風面，局部雲量還是比較多，預測白天高溫22至25度，早晚低溫15至18度天氣風險公司資深顧問吳聖宇則提醒，高，宜蘭預報資料看起來有稍多的累積雨量，西半部維持晴到多雲，但空氣品質較差，外出仍要留意。至於下一波冷空氣，吳聖宇提及，，迎風面地區持續會有降雨的機會，詳細狀況再觀察兩天會更明確。