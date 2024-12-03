今（3）日東北季風增強，雖然本週氣溫不像上週寒冷，但水氣增多將導致北部、東半部出現雨勢，天氣風險公司分析師林孝儒表示，降雨影響較大的區域會在「北海岸至東北角及宜蘭地區」，降雨時間可能較連續，累積雨量可能達大雨；週末則有一波較強的冷空氣，強度不排除達冷氣團等級。
林孝儒表示，今天到週末，台灣受北方冷高壓帶來「東北季風」影響，背風面的中南部天氣相對穩定，以晴時多雲天氣為主，白天高溫24至28度，早晚低溫18至20度，局部沿海空曠或近山平地約15至17度。
北部、東半部位處迎風面，局部雲量還是比較多，預測白天高溫22至25度，早晚低溫15至18度；配合地形因素，北海岸至東北角及宜蘭地區一帶最容易有地形降雨發生，短時雨勢可能不強，但降雨時間可能較連續，要留意累積雨量達大雨可能。
天氣風險公司資深顧問吳聖宇則提醒，本週「基隆北海岸、大台北東側、東北角、宜蘭到北花蓮沿海一帶」降雨機會較高，宜蘭預報資料看起來有稍多的累積雨量，西半部維持晴到多雲，但空氣品質較差，外出仍要留意。
至於下一波冷空氣，吳聖宇提及，週六（12/7）之後，冷空氣強度有機會達到「大陸冷氣團」等級，目前看起來，氣溫沒有前一波這麼低、也沒有這麼乾，迎風面地區持續會有降雨的機會，詳細狀況再觀察兩天會更明確。
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北部、東半部位處迎風面，局部雲量還是比較多，預測白天高溫22至25度，早晚低溫15至18度；配合地形因素，北海岸至東北角及宜蘭地區一帶最容易有地形降雨發生，短時雨勢可能不強，但降雨時間可能較連續，要留意累積雨量達大雨可能。
天氣風險公司資深顧問吳聖宇則提醒，本週「基隆北海岸、大台北東側、東北角、宜蘭到北花蓮沿海一帶」降雨機會較高，宜蘭預報資料看起來有稍多的累積雨量，西半部維持晴到多雲，但空氣品質較差，外出仍要留意。
至於下一波冷空氣，吳聖宇提及，週六（12/7）之後，冷空氣強度有機會達到「大陸冷氣團」等級，目前看起來，氣溫沒有前一波這麼低、也沒有這麼乾，迎風面地區持續會有降雨的機會，詳細狀況再觀察兩天會更明確。