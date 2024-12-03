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國民黨立委翁曉玲上個月擬提案修正《兩岸人民關係條例》，刪除「退將赴中參與具黨政軍性質活動、而有妨害國家尊嚴行為」的規範與罰則，也就是俗稱的「吳斯懷條款」，就連黨內都有異音，翁稱會暫緩。怎料，近日國民黨立委陳玉珍、翁曉玲確定領銜提案刪除「吳斯懷條款」，且已經連署成功，今日送程序委員會，將排入週五院會付委議程。翁曉玲提案刪除「吳斯懷條款」，領銜提案人為國民黨立委陳玉珍、翁曉玲，連署人包含高金素梅、黃仁、徐欣瑩、賴士葆、盧縣一、邱鎮軍、林德福、傅崐萁、葉元之、林思銘、陳永康、林倩綺、陳雪生、鄭天財。翁曉玲日前擬提案刪除兩岸人民關係條例第9條之3 、第91條條文，也就是俗稱的「吳斯懷條款」，引發討論，不只黨內立委走避，原本有連署的藍委也撤簽，翁曉玲當時決定暫緩修法。沒想到近日再度提案刪除「吳斯懷條款」，也獲得部分國民黨立委連署，預計明天將排入程序委員會，最快6日院會就可以一讀付委。前國民黨黃復興黨部主委、退將臧幼俠今年在香港參加活動時，起立聆聽中國國歌，國防部調查後，裁罰停止領受五年的月退給與之七十五％，並追繳註銷獎、勳章，成為修法後開鍘首例。